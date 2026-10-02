Quavo pubblica QRÖMELIFE, il nuovo album prodotto da Pharrell Williams

Quavo ha pubblicato il suo attesissimo nuovo album intitolato QRÖMELIFE, una produzione esclusiva curata da Pharrell Williams e arricchita da collaborazioni di grande rilievo come Justin Timberlake, Offset, A$AP Rocky, Future, Lil Baby, Tyler, The Creator, Yung Miami e T.I.

Con un totale di 14 tracce, QRÖMELIFE riunisce tutti gli elementi che hanno reso Quavo una delle figure più versatili nella scena musicale internazionale. L'album riflette una fusione tra il sound distintivo di Atlanta e la sperimentazione sonora che l'artista ha sviluppato negli anni, offrendo un lavoro personale e profondamente autentico. Piuttosto che reinventarsi, Quavo utilizza questo progetto per mettere maggiormente a fuoco le diverse componenti della propria identità artistica.

Il processo di creazione dell'album ha visto Quavo e Pharrell lavorare fianco a fianco per oltre un anno e mezzo, tra sessioni al quartier generale di Louis Vuitton a Parigi e a bordo di uno yacht a Miami. Questa sinergia creativa ha dato vita al progetto più ambizioso nella collaborazione tra i due artisti, con un risultato che mette in risalto la crescita personale e artistica di Quavo dopo anni di carriera e sperimentazione.

Al centro di QRÖMELIFE c'è il tema della riflessione: l'album trae ispirazione dalle pressioni, dalla perseveranza e dalle esperienze vissute da Quavo, trasformando il dolore e le perdite in forza per il futuro. Il racconto assume una dimensione ancora più intensa grazie a un cortometraggio diffuso la stessa settimana della release, che ripercorre gli alti e bassi dell'artista fino ad oggi. In particolare, viene affrontata la perdita di Takeoff, con un messaggio che invita a ignorare il rumore esterno e a non fermarsi, fino a momenti di trionfo tra cui un abbraccio con la figlia dello stesso Quavo.

La promozione di QRÖMELIFE, iniziata a Parigi con l'inclusione di "HAAVIN" nella colonna sonora della sfilata Uomo Primavera-Estate 2027 di Louis Vuitton firmata da Pharrell Williams, è proseguita con il lancio di "Trance" e, infine, con la presentazione di "Backwards" insieme a T.I. durante un'esibizione dal vivo ad Atlanta. Tutte le 14 tracce dell'album sono ora disponibili, completando un percorso artistico iniziato all'inizio dell'anno e destinato a lasciare il segno.



