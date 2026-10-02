BYD cresce del 108,9% a settembre e conquista la Top 10 in Italia

BYD continua la sua ascesa nel mercato italiano dell'auto con numeri straordinari: a settembre ha immatricolato 5.161 vetture, raggiungendo il 3,8% di market share e mettendo a segno una crescita del 108,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Un risultato che consolida la presenza del marchio per il quinto mese consecutivo nella Top 10 del mercato italiano e lo distingue come il brand con la crescita più elevata nel settore.



Un dato ancora più significativo emerge dall'analisi del cumulato annuo: da gennaio a settembre, BYD ha totalizzato 41.697 immatricolazioni, contro le 14.875 dello stesso periodo dello scorso anno, segnando una crescita del 180,3% e conquistando una quota del 3,3%. Quasi 42.000 vetture nei primi nove mesi: una progressione che supera di gran lunga l'incremento dell'intero mercato italiano, che nello stesso periodo è cresciuto solo dell'8,7%.



La spinta arriva soprattutto da una gamma prodotti sempre più articolata e capace di soddisfare le diverse esigenze di mobilità. A settembre la SEAL U DM-i si conferma il principale driver di volumi per BYD con 2.150 immatricolazioni, pari a circa il 42% delle vendite mensili del marchio. Seguono ATTO 2 DM-i con 1.490 unità, DOLPHIN SURF con 673 e DOLPHIN G DM-i con 435. Questa varietà testimonia la strategia di BYD di presidiare tutti i segmenti a maggiore potenziale, dalle city-car ai SUV, tra motorizzazioni elettriche e Plug-in Hybrid.



Particolarmente rilevante il risultato nel Regno Unito, dove a settembre BYD ha raggiunto il secondo posto assoluto tra i brand con 20.129 immatricolazioni, in crescita dell'80% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, e una quota di mercato del 5,76%.



Alla luce del successo registrato, BYD prolunga anche a ottobre la campagna "Decreto BYD" dedicata alla gamma Super Ibrida DM-i, con oltre 20.000 lead generati a settembre. L'iniziativa punta a rendere ancora più accessibile per gli automobilisti il passaggio alla mobilità elettrificata, offrendo proposte concrete in termini di autonomia, efficienza e accessibilità.