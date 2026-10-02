Volkswagen lancia l'iniziativa For Europe per rafforzare la competitività europea

Il Gruppo Volkswagen ha annunciato l'avvio di For Europe, una nuova iniziativa strategica che punta a rafforzare la competitività e il futuro dell'industria europea. In un periodo segnato da forti sfide e trasformazioni nel settore, l'azienda tedesca si propone come motore di innovazione, promuovendo collaborazione tra imprese e istituzioni.



Si tratta del più grande programma di trasformazione nella storia del Gruppo Volkswagen, orientato a creare strutture più competitive e sostenibili per l'Europa del domani attraverso prodotti innovativi e tecnologie avanzate.



Il CEO Oliver Blume ha spiegato l'importanza della nuova iniziativa, sottolineando come il Vecchio Continente possegga tutti gli elementi essenziali per mantenere una posizione di forza economica: L'Europa possiede tutto ciò che le serve per continuare a essere economicamente forte anche in futuro: una solida base industriale, competenze tecnologiche e una straordinaria capacità di innovazione. Vogliamo, e dobbiamo, valorizzare ancora meglio questi punti di forza e continuare a svilupparli. Le crisi geopolitiche e una pressione competitiva globale in rapida crescita stanno mettendo alla prova l'Europa, così come il Gruppo Volkswagen, spingendoci ad accelerare e a guidare il cambiamento con determinazione. Il Gruppo Volkswagen resta profondamente radicato in Europa, che rappresentando la nostra casa, il polo di innovazione e il pilastro della nostra forza industriale, rimane fondamentale per la nostra ambizione a lungo termine di diventare il Global Automotive Tech Driver. Con For Europe vogliamo quindi favorire una più stretta collaborazione tra industria e politica. La competitività è una responsabilità condivisa: le imprese devono fare la loro parte e le istituzioni devono creare condizioni quadro adeguate. Noi stiamo aprendo la strada. È giunto il momento di impostare la giusta rotta per il Made in Europe, per la regolamentazione della CO₂ e per le relazioni commerciali con la Cina. Se uniremo le forze e agiremo con decisione, potremo rafforzare in modo sostenibile la competitività europea e costruire il nostro futuro facendo leva sulle nostre capacità.



Il programma For Europe si propone di unire le forze tra industria e politica per garantire che l'Europa rimanga il cuore pulsante dell'innovazione automobilistica mondiale, in particolare in vista dei cambiamenti globali e delle nuove sfide commerciali.



Un appuntamento chiave dell'iniziativa sarà il dibattito dedicato a For Europe, in programma domenica 11 ottobre 2026, alla vigilia del Salone dell'Auto di Parigi, che vedrà coinvolti rappresentanti dei media, delle associazioni di categoria, delle istituzioni e il top management del Gruppo Volkswagen.



Con For Europe, Volkswagen punta a inaugurare una nuova stagione per il settore automotive continentale, accelerando sulla strada della sostenibilità e della competitività sulle scene globali.