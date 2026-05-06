John Travolta torna alla regia con Volo notturno per Los Angeles: trailer e data di uscita

John Travolta torna dietro la macchina da presa con una nuova opera cinematografica: Volo notturno per Los Angeles (titolo originale Propeller One-Way Night Coach), un film che si prepara a debuttare su Apple TV il 29 maggio, dopo essere stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes.



Il celebre attore, due volte nominato all'Oscar, vincitore di un Golden Globe e di un Emmy, si cimenta come regista, sceneggiatore, produttore e voce narrante dando vita a una pellicola destinata a tutte le età. Ambientato nell'epoca d'oro dell'aviazione, il film segue il giovane Jeff (interpretato dall'esordiente Clark Shotwell) e sua madre Helen (Kelly Eviston-Quinnett) in un viaggio memorabile attraverso gli Stati Uniti verso Hollywood.



Si tratta di una storia di formazione e scoperta, capace di trasportare lo spettatore nel fascino dei viaggi aerei vintage tramite dettagli come pasti in volo, hostess incantevoli (interpretate da Ella Bleu Travolta e Olga Hoffman), scali imprevedibili e passeggeri fuori dall'ordinario. La trama promette "momenti magici e inaspettati, tracciando la rotta per il futuro di Jeff", con un tono che si preannuncia coinvolgente per ogni fascia di pubblico.



Nel cast, oltre al giovane Shotwell, emergono Kelly Eviston-Quinnett, Olga Hoffmann ed Ella Bleu Travolta, mentre John Travolta presta la sua voce alla narrazione, garantendo un tocco personale e ricco di emozione.



Il film è prodotto da Apple Original Films in collaborazione con la JTP Films Inc di John Travolta e la società Kids At Play, affidando la produzione a Travolta stesso, Jason Berger e Amy Laslett.



L'uscita su Apple TV è fissata per il 29 maggio. Gli abbonati potranno godere del film su qualsiasi dispositivo compatibile, approfittando anche di una prova gratuita di sette giorni per i nuovi utenti. Apple TV, piattaforma conosciuta per la qualità dei propri contenuti originali, offre agli spettatori una vasta scelta tra serie, film, documentari e programmi per tutta la famiglia. Tra i successi della piattaforma si annoverano titoli pluripremiati come CODA, F1 Il film e Ted Lasso.



Volo notturno per Los Angeles si propone dunque come una delle proposte cinematografiche di punta del 2026. La partecipazione al Festival di Cannes rappresenta una consacrazione importante per il progetto, che ha già attirato l'attenzione degli appassionati e della critica.