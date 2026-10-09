K-POP Rising - Dream to Shine: svelato il primo gameplay del gioco musicale

K-POP Rising - Dream to Shine arriva il 5 novembre su Nintendo Switch, PS5 e PC con ritmo, coreografie, personalizzazione e l'ascesa alle stelle nel K-pop.

K-POP Rising - Dream to Shine si prepara a conquistare i fan del genere musicale e videoludico con il primo trailer di gameplay, annunciando l'uscita fissata per il 5 novembre su Nintendo Switch, PlayStation 5 e PC (Steam).

Il nuovo titolo sviluppato da Old Skull Games e pubblicato da Microids promette un'immersione totale nel mondo scintillante del K-pop, portando direttamente nelle mani dei giocatori coreografie dinamiche, canzoni accattivanti e look creativi. Il gioco è incentrato sull'ascesa verso il successo internazionale, tra prove in studio, esibizioni sui palchi più importanti e il percorso di crescita dalla propria cameretta alla vetta delle classifiche mondiali.

Le sequenze ritmiche sono il cuore pulsante di questa avventura, in cui ogni passo e ogni nota sono fondamentali per raggiungere la gloria. I giocatori potranno personalizzare il proprio personaggio nei minimi dettagli, scegliendo outfit, trucco e stile, oltre a gestire il proprio gruppo di idol, reclutare nuovi membri e coltivare una fanbase sempre crescente tramite i social media.

Accanto a Nova, la migliore amica e alleata di viaggio, ogni giocatore costruirà la propria carriera passo dopo passo. Il titolo offre modalità di gioco sia solista che cooperativa fino a tre partecipanti, per vivere il sogno di esibirsi da soli o condividere il palco in gruppo.

Tra le principali caratteristiche, spiccano la totale personalizzazione dell'avatar, la possibilità di formare e guidare il proprio gruppo musicale, l'allenamento costante per perfezionare canto e coreografie e la crescita della popolarità online fino alla conquista degli stadi. La musica è il tuo universo, la passione è il tuo carburante: il futuro del K-Pop sei tu!

K-POP Rising - Dream to Shine è pronto a far brillare i fan di K-pop e giochi musicali, invitandoli a danzare, cantare e personalizzare ogni aspetto della loro esperienza per diventare un'icona mondiale.