Kappa FuturFestival 2025: Musica, Sostenibilità e Innovazione a Torino

Il Kappa FuturFestival, uno dei festival di musica elettronica più grandi al mondo, si prepara per la sua dodicesima edizione, che avrà luogo il 4, 5 e 6 luglio 2025 al Parco Dora di Torino. Quest’evento, che attira visitatori da oltre 130 paesi, si distingue non solo per il suo ricco programma musicale, ma anche per un forte impegno verso la sostenibilità ambientale.

Il festival ha intrapreso un cammino di innovazione ecologica, migliorando i propri standard di sostenibilità con una serie di importanti iniziative. Quest’anno, punta a raddoppiare i volumi di riciclo rispetto all’anno precedente, grazie alla collaborazione con Amiat S.p.A. Dopo l’introduzione dei bicchieri in carta riciclata nel 2024, ora solo questi saranno ammessi, accanto alle bottiglie realizzate con il 30% di plastica riciclata in partnership con Acqua Eva.

Il festival si distingue anche per essere il primo evento musicale ad adottare la raccolta differenziata dei mozziconi di sigaretta, collaborando con la startup RE-CIG per trasformarli in nuova materia prima. Un ulteriore impegno per ridurre l’impatto ambientale si evidenzia nell’uso di generatori di Stage V, torri luminose ibride e l’adozione di pannelli a LED per la segnaletica. Grazie all’estensione della rete elettrica di Parco Dora, l’uso dei generatori sarà ridotto del 50%.

La collaborazione con Sebach, che acquista crediti carbonio per compensare le emissioni delle toilette mobili, dimostra un ulteriore sforzo verso la sostenibilità. Nel 2024, Sebach ha finanziato progetti che hanno assorbito 1,57 tonnellate di CO2, con l’obiettivo di superare questi risultati nel 2025. Inoltre, dal 2023 il festival promuove l’inclusione femminile fornendo assorbenti ecosostenibili attraverso una collaborazione con This Unique.

Il Kappa FuturFestival investe anche nell’educazione ambientalista, proponendo programmi per sensibilizzare il pubblico dal 2013 insieme alla fondazione Global Inheritance. Tra le iniziative spicca TRASHed :: Art of Recycling, dove artisti trasformano i bidoni della raccolta differenziata in opere d’arte, successivamente donate alle scuole per promuovere il riciclo. Quest’anno sarà introdotta l’iniziativa “The Art of Thrifting”, che incoraggia l’uso di abiti vintage. Grazie alla partnership con negozi come Sin Control Vintage e It’s Madonna Vintage, verranno organizzate sfide fotografiche con premi per i look più originali.

Sul fronte della mobilità sostenibile, il festival collabora con il Gruppo Torinese Trasporti per aumentare le corse dei mezzi pubblici, mentre un’alleanza con Trenitalia offre sconti sui viaggi in treno per promuovere il trasporto collettivo. Inoltre, il progetto “MaaS ToMove” introduce un bonus mobilità di 10 euro per facilitare gli spostamenti in città, utilizzando servizi integrati in Super App come URBI e Wetaxi.

Infine, la transizione alimentare sarà un tema centrale con l’introduzione, dal 2025, di uno stand dedicato esclusivamente alla cucina vegana, richiedendo a tutti gli stand di offrire almeno un’opzione vegetariana nei menù.