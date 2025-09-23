KAROL G è la prima artista latina ad esibirsi come headliner al Coachella nel 2026

La stella della musica latina, KAROL G, continua a risplendere nel firmamento globale. Con sei Latin Grammy e un Grammy all’attivo, l’artista colombiana si prepara a scrivere una pagina storica nel mondo dei festival: sarà infatti la prima artista femminile latina a esibirsi come headliner al prestigioso Coachella nel 2026. Questo annuncio arriva sulla scia della sua straordinaria partecipazione al concerto “Grace For The World” in Vaticano, dove ha condiviso il palcoscenico con icone musicali del calibro di Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend e Jennifer Hudson.

Per l’occasione, i riflettori sono puntati sul nuovo singolo “PAPASITO”, disponibile ora per tutte le radio. Estratto dal nuovo album “TROPICOQUETA”, il brano è un’incursione nel mondo del techno-merengue, combinando ritmi tradizionali con accenti urbani. Il video musicale, diretto da Pedro Artola, rende omaggio al cinema messicano degli anni Cinquanta, trasportando lo spettatore in un universo di romanticismo e sensualità raffinata. Nel videoclip, KAROL G diventa un’icona d’altri tempi accanto all’attore statunitense Danny Ramírez, conosciuto per le sue apparizioni nei film Marvel e “Top Gun”. Inoltre, il video presenta un cameo speciale con la madre di KAROL G, Martha Navarro.

Durante la sua recente apparizione a “The Tonight Show” di Jimmy Fallon, il brano è stato descritto come un’esplorazione dell’attrazione passionale, evidenziando il magnetismo che caratterizza la nuova era musicale di KAROL G. Il singolo rappresenta solo un frammento dell’universo concettuale di “TROPICOQUETA”, un album che celebra la cultura latina in tutta la sua vibrante espressione.

Ma le sorprese non finiscono qui per i fan parigini. KAROL G è attesa per otto spettacoli memorabili al leggendario cabaret “Crazy Horse” dal 25 al 28 settembre, dove porterà in scena ritmi sensuali, magnetici e impregnati di latinità.

L’album “TROPICOQUETA” è composto da una tracklist di 20 brani, tra cui collaborazioni con artisti come Eddy Lover, Marco Antonio Solís, Greeicy, FEID, Mariah Angeliq e Manu Chao, ognuno dei quali contribuisce a tessere un racconto sonoro che unisce i simboli e le cicatrici della cultura latina.

Continua così l’inarrestabile ascesa di KAROL G nella scena musicale mondiale. Con ogni canzone, premio e performance, l’artista colombiana riesce a superare i confini del mondo latino, portando la sua cultura e il suo stile distintivo sotto i riflettori globali, dimostrando ancora una volta che è una vera superstar di questa generazione.