Katay: la nuova gamma di veicoli commerciali di DR Automobiles Groupe debutta nel mercato italiano

Il panorama dei veicoli da lavoro in Italia si arricchisce con l’arrivo di Katay, il nuovo brand lanciato da DR Automobiles Groupe e distribuito da TC8. L’azienda molisana compie così un passo strategico ampliando la propria offerta con una linea di veicoli commerciali leggeri a basso impatto ambientale, pensati per rispondere alle esigenze quotidiane di professionisti e imprese.

Il marchio si rivolge a un pubblico eterogeneo che comprende artigiani, commercianti, tecnici, piccole imprese e flotte aziendali, proponendo soluzioni moderne e funzionali dove efficienza, costi di gestione contenuti e attenzione ambientale rappresentano le priorità. Katay nasce con l’obiettivo dichiarato di offrire strumenti di lavoro accessibili, robusti e progettati per affrontare con affidabilità qualsiasi scenario operativo, dal trasporto urbano alla logistica su brevi e medie distanze.

Un concetto sintetizzato nel payoff Work Utility Vehicle, che definisce una piattaforma versatile e intelligente capace di adattarsi alle diverse necessità professionali. La gamma punta a coniugare la solidità dei veicoli industriali con la maneggevolezza e il comfort tipici dei modelli destinati al contesto urbano.

L’esordio sul mercato avviene con quattro modelli, due alimentati da motori elettrici e due equipaggiati con propulsori benzina+GPL, una scelta che evidenzia la volontà del gruppo di proporre una mobilità sostenibile, efficiente e adatta alle moderne esigenze lavorative.

La proposta elettrica comprende Katay 16 ev, disponibile come furgone o cassonato e omologato N1, ideale per il trasporto in città grazie a dimensioni compatte e a un’autonomia di 200 km garantita da una batteria da 30 kWh. Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 15 kW, con picco di 30 kW, assicura prestazioni adeguate ai ritmi urbani. A completare la dotazione di serie figurano sistema di assistenza alla guida, aria condizionata, doppio airbag e radar di retromarcia.

Accanto a questo modello, si affianca Katay 17, pensato per chi opera nei grandi centri urbani e nelle periferie. Grazie a un’autonomia di 112 km e a una capacità di carico di 720 kg, offre caratteristiche spesso riscontrabili in veicoli di categoria superiore. Omologato come quadriciclo pesante L7 e guidabile già dai 16 anni con patente B1, è disponibile come autotelaio cabinato, cassonato o con box coibentato, risultando perfetto anche per servizi di pronto intervento in ambito ambientale.

Per chi preferisce soluzioni termiche tradizionali ma efficienti, la gamma propone Katay 24 C, equipaggiato con un motore 1.3 benzina+GPL da 63 kW. Lungo 4.870 mm e largo 1.710 mm, questo modello offre sistemi di sicurezza evoluti e un completo comparto multimediale, rappresentando una scelta funzionale e conveniente per le attività quotidiane.

Chiude la gamma Katay 35 C, veicolo commerciale convenzionale con ruote posteriori gemellate e un potente 1.5 benzina+GPL da 85 kW. Grazie al robusto telaio e al cassone da 3.500 x 1.830 mm, si configura come il mezzo ideale per piccole imprese edili e flotte che necessitano di massima affidabilità nelle operazioni di trasporto.

Con questa nuova proposta, DR Automobiles Groupe entra con decisione nel settore dei veicoli da lavoro, offrendo una gamma che coniuga versatilità, sostenibilità e concretezza. Katay si presenta come una risposta moderna e competitiva alle esigenze di un mercato in evoluzione, dove efficienza operativa e riduzione dell’impatto ambientale giocano un ruolo sempre più centrale.