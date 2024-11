Kia EV3: il SUV elettrico compatto che ridefinisce il segmento

Un design molto personale, interni incredibilmente spaziosi e ispirati a una “lounge”, ma anche una dotazione di serie ricca e una buona autonomia media dichiarata di 436 o 605 km, rispettivamente con la batteria da 58,3 kWh e 81,4 kWh. La Kia EV3 è arrivata per ridefinire il mercato dei SUV compatti elettrici.

Costruita sulla piattaforma modulare elettrica globale di Kia (E-GMP), la EV3 è pensata per mettere al centro l’esperienza di guida e di possesso, rendendo i veicoli elettrici accessibili a una gamma più ampia di clienti. Fa parte della strategia di Kia di introdurre 11 veicoli elettrici sul mercato entro il 2026, espandendosi a 15 modelli entro il 2027, con una gamma di prodotti completamente elettrica in Europa entro il 2035.

La Kia EV3 sfrutta le tecnologie premium delle pluripremiate EV6 ed EV9, offrendo un’auto compatta, efficiente e confortevole. La carrozzeria presenta linee tondeggianti e spigoli, mentre il frontale si caratterizza per le luci a Led sottili che seguono l’andamento dei passaruota. Tra gli elementi distintivi ci sono i passaruota quadrati, con cerchi da 17 a 19 pollici con taglio diamantato. Il posteriore è robusto e propone un design dei fari caratteristico e accattivante.

All’interno troviamo un abitacolo super tecnologico e sostenibile. Ampio è l’utilizzo di materiali riciclati, tra i quali spicca il tappetino per il bagagliaio, realizzato con il 40% di plastica riciclata dagli oceani in collaborazione con The Ocean Cleanup, un’organizzazione no-profit impegnata nella pulizia dei mari. L’abitacolo del Kia EV3 offre un’esperienza unica, con un design ispirato a un “living space” e un cruscotto pulito e minimalista. I display panoramici tripli includono due touchscreen da 12,3 pollici e un segmento da 5,3 pollici dedicato al controllo del clima. Una novità assoluta è il sistema Kia In-Car Payment, che permette di effettuare pagamenti, come il parcheggio, direttamente dal sistema di navigazione, con una prima partnership attiva con Parkopedia.

Il veicolo introduce funzionalità avanzate come aggiornamenti software over-the-air, streaming video e un assistente AI basato su ChatGPT, che migliora l’interazione del cliente con l’auto e offre supporto in tempo reale.

Ottimo lo spazio per i passeggeri posteriori grazie al pavimento piatto, che consente un’abitabilità sorprendente per la categoria. Il divano posteriore è stato spostato verso le ruote, liberando spazio per i passeggeri e per vani portaoggetti intelligenti. Non mancano due prese di ricarica USB-C e le bocchette per l’aria condizionata. La capienza del bagagliaio va da 460 a 1.250 litri, con anche un vano di 25 litri sotto il cofano, per sistemare i cavi di ricarica.

La Kia EV3 sarà proposta in due varianti di batteria: 58,3 kWh, per un’autonomia di 436 km; 81,4 kWh, che spinge la percorrenza fino a 605 km, un valore di riferimento per il segmento. Entrambe le versioni condividono il motore elettrico da 204 CV. L’efficienza del veicolo è supportata da un’aerodinamica avanzata, con un coefficiente di resistenza di soli 0,263, frutto di un design ottimizzato in galleria del vento. La ricarica rapida a 400 V permette di passare dal 10% all’80% di carica in soli 29 minuti per la versione con batteria da 58,3 kWh e in 31 minuti per quella da 81,4 kWh. Inoltre, l’EV3 è compatibile con la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi esterni, e supporterà progressivamente funzionalità come Vehicle-to-Grid e Vehicle-to-Home per migliorare ulteriormente la sua versatilità.

La Kia EV3 ha un listino prezzi a partire da 35.950 euro per la versione Standard Range e da 39.950 euro per la Long Range. Gli allestimenti top di gamma, GT-Line e GT-Line Plus, hanno un listino di 45.250 e 48.250 euro.