Samsung si conferma brand TV preferito dagli italiani e guida l'innovazione

Samsung domina il mercato TV in Italia con il 60% delle famiglie dotate di almeno un prodotto e spicca per innovazioni basate sull'intelligenza artificiale.

Samsung Electronics rafforza la sua posizione come marchio TV più apprezzato dagli italiani, distinguendosi per innovazione e affidabilità anche nel segmento premium.

Secondo recenti dati, circa sei famiglie italiane su dieci possiedono almeno un televisore Samsung, confermando una presenza capillare nel Paese e un'offerta che si evolve costantemente per rispondere alle nuove esigenze degli utenti. Un ruolo chiave è svolto dall'integrazione di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che migliorano la qualità dell'esperienza visiva.

Al centro di questa rivoluzione c'è Samsung Vision AI: un sistema che trasforma il televisore in un vero e proprio assistente intelligente, capace di comprendere il contesto, le preferenze e le abitudini degli spettatori. Tra le funzionalità principali spiccano AI Upscaling Pro, che ottimizza i contenuti a bassa risoluzione, AI Football Mode per un'esperienza sportiva su misura e AI Sound Controller Pro che adatta dinamicamente l'audio in base alle scene.

Attraverso l'ecosistema SmartThings, il televisore Samsung diventa un vero hub per la casa connessa, permettendo il controllo integrato di dispositivi domestici e facilitando una gestione più intelligente dei consumi energetici.

La leadership tecnologica di Samsung emerge inoltre nella percezione di qualità, affidabilità e servizio: elementi chiave che rafforzano la fiducia dei consumatori italiani e confermano la reputazione dell'azienda come punto di riferimento nell'intrattenimento domestico.