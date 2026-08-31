Kia Italia sceglie Luciano Darderi come nuovo Brand Ambassador nel tennis

Kia Italia annuncia una nuova e importante collaborazione con Luciano Darderi, il giovane talento del tennis italiano attualmente tra i primi 22 del ranking mondiale. Dopo anni di presenza costante nel mondo del tennis internazionale e una partnership storica con Rafa Nadal, il marchio arricchisce il suo roster affiancando Darderi a Lorenzo Musetti, già testimonial Kia.



La sinergia tra il percorso sportivo di Darderi e i valori del brand nasce dal desiderio di accompagnare atleti che rappresentano determinazione, impegno e passione. Il debutto della nuova collaborazione avverrà in occasione degli US Open 2026, dove il logo Kia sarà ben visibile sulla maglietta di Darderi.



Darderi, che recentemente ha raggiunto la top 16 mondiale, si unisce così a un progetto che ha l'obiettivo di raccontare il tennis italiano e la visione innovativa di Kia, impegnata nello sviluppo della mobilità sostenibile ed elettrificata.



Giuseppe Mazzara, Direttore CX & Brand Marketing di Kia Italia, ha dichiarato: Siamo entusiasti di accogliere Luciano Darderi nella famiglia Kia Italia. Luciano rappresenta una nuova generazione di atleti capaci di distinguersi per talento, determinazione e autenticità. Il suo percorso di crescita e la sua mentalità riflettono perfettamente i valori che guidano il nostro brand ogni giorno. Insieme a Lorenzo Musetti, già Brand Ambassador Kia Italia, questi due moschettieri danno vita a una sorta di Kia Italia Tennis Team: un'alleanza di talenti italiani che ci permette di raccontare Kia attraverso personalità credibili, dinamiche e vicine alle nuove generazioni.



Grande soddisfazione anche da parte del tennista: Sono molto felice di iniziare questo percorso insieme a Kia Italia. Ho sempre apprezzato la capacità del brand di guardare al futuro con coraggio e innovazione, mantenendo al centro valori autentici come determinazione, rispetto e voglia di crescere. Sono orgoglioso di rappresentare Kia e di contribuire a raccontare una visione del movimento che va oltre lo sport e parla di passione, energia e nuove sfide.



La collaborazione segna un ulteriore passo avanti nello sforzo di Kia Italia nel sostenere lo sport come veicolo di ispirazione e crescita, rafforzando sia la presenza nel tennis che il dialogo con una community di appassionati sempre più ampia.