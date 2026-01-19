Kia Italia sceglie Lorenzo Musetti come nuovo Ambassador

Kia Italia annuncia una nuova e prestigiosa collaborazione con il tennista Lorenzo Musetti, entrato di recente nella Top 5 del ranking mondiale. La partnership segna un momento fondamentale per il brand, che da anni lega la propria immagine al mondo del tennis come simbolo di energia, determinazione e innovazione.

L’accordo rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita di Kia, sempre più protagonista nel settore della mobilità elettrica e sostenibile. Allo stesso tempo, il tennista toscano continua la sua ascesa nel panorama internazionale, confermandosi come una delle figure più brillanti e promettenti dello sport italiano. In questa sinergia si riflettono valori comuni: modernità, creatività e una continua ricerca del miglioramento, elementi che definiscono sia la visione del marchio che la personalità di Musetti.

La collaborazione prevede un’integrazione completa del giocatore nelle attività di marketing dell’azienda, con la produzione di contenuti digitali, campagne dedicate e iniziative esperienziali pensate per coinvolgere il pubblico. Il debutto ufficiale dell’atleta come Ambassador Kia Italia avverrà in occasione degli Australian Open 2026, in concomitanza con il venticinquesimo anniversario della partnership tra Kia e il celebre torneo.

“Siamo orgogliosi di ridare il benvenuto a Lorenzo nella famiglia Kia. Abbiamo collaborato già nel 2021 e Lorenzo è stato con noi in tante attività di comunicazione. Il suo percorso sportivo e la sua personalità rappresentano perfettamente la nostra visione di movimento, energia e innovazione. Questa collaborazione rafforza ulteriormente il nostro impegno nel tennis e ci permetterà di raccontare il brand in modo autentico, contemporaneo e ispirazionale”, ha dichiarato Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director.

A sua volta, Musetti ha espresso grande entusiasmo per questo nuovo capitolo condiviso con il marchio: “Sono molto felice di riprendere la collaborazione con Kia Italia, un partner con cui condivido valori autentici e una visione moderna dello sport e della mobilità. Dopo l’esperienza del 2021, ritrovo con piacere un brand che continua a investire concretamente in innovazione, energia e tennis. Rappresentare Kia Italia significa per me essere parte di un percorso che unisce performance, stile e attenzione al futuro, dentro e fuori dal campo”.

Kia Europe, divisione europea di vendita e produzione con sede a Francoforte, rafforza così ulteriormente la propria presenza nel mondo dello sport. Il marchio, riconosciuto per la sua vision orientata a soluzioni di mobilità sostenibile, impiega oltre 5.500 persone di 40 nazionalità diverse, distribuite in 39 mercati europei e nel Caucaso. La casa automobilistica coreana continua a ricevere riconoscimenti per l’innovazione dei propri prodotti, tra cui spicca l’EV6, primo veicolo coreano a vincere il premio European Car of the Year 2022.

Con questa partnership, Kia Italia riafferma il proprio impegno nel sostenere lo sport come strumento di ispirazione e promozione di valori positivi, scegliendo un ambasciatore che incarna perfettamente la combinazione tra eccellenza e visione del futuro. Lorenzo Musetti rappresenta l’unione perfetta tra talento e determinazione, tra performance e stile: proprio come il brand che da anni guida il cambiamento verso una mobilità più intelligente e sostenibile.