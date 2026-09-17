Lynk & Co apre il primo showroom in Piemonte grazie alla partnership con Gino Spa

Lynk & Co rafforza la propria presenza in Italia con l'apertura del primo showroom regionale in Piemonte, consolidando la collaborazione con Gino Spa, storico gruppo automotive del territorio. Il nuovo spazio, situato a Cuneo in via Torino 234 e sviluppato su 275 metri quadrati, permette ai visitatori di scoprire da vicino l'intera gamma Lynk & Co, ricevere consulenza personalizzata e prenotare test drive, offrendo così un'esperienza immersiva dedicata al marchio.

Con questa apertura, Lynk & Co arriva a 19 punti vendita attivi e 51 officine autorizzate su tutto il territorio nazionale, confermando l'impegno nell'espansione della rete attraverso partnership con concessionari italiani di consolidata reputazione. Fondata nel 1959, Gino Spa è oggi una realtà di riferimento con oltre sessantacinque anni di esperienza, sinonimo di innovazione e qualità del servizio.

Protagoniste dello showroom sono la Lynk & Co 08, SUV plug-in hybrid a lunga autonomia, la Lynk & Co 02, crossover coupé 100% elettrico, e la Lynk & Co 01, il SUV plug-in hybrid che ha segnato il debutto europeo del brand.

Durante l'inaugurazione, che si è svolta il 16 settembre alla presenza di clienti, partner, media e creator locali, è stata sottolineata la sinergia tra le due aziende e la filosofia orientata a una mobilità moderna e accessibile. L'Italia continua a rappresentare uno dei mercati più importanti per Lynk & Co in Europa e l'apertura dello Showroom di Cuneo segna un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita, ha dichiarato Patric Holm, Vice President of Market Area Nordics & South di Lynk & Co International. La collaborazione con partner solidi e profondamente radicati sul territorio, come Gino Spa, ci permette di essere più vicini ai clienti locali e di offrire loro un'esperienza coerente con i valori del nostro marchio: innovazione, semplicità e attenzione alle persone.

Anche Alessandro Gino, Direttore Generale di Gino Spa, ha sottolineato l'importanza dell'accordo: L'ingresso di Lynk & Co rappresenta un importante ampliamento della nostra offerta e ci permette di proporre ai clienti un marchio nuovo ed emozionante. Lynk & Co e Gino Spa condividono la stessa attenzione verso il cliente, la qualità dell'esperienza e la volontà di guardare al futuro del settore automotive. Siamo felici di portare questo marchio in Piemonte e di metterlo a disposizione dei nostri clienti.

L'apertura del nuovo showroom Lynk & Co segna un passo strategico nell'espansione italiana del marchio, offrendo agli automobilisti piemontesi nuove soluzioni di mobilità sostenibile, innovativa e attenta alle esigenze delle persone.