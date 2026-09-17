Denza apre a Torino il suo primo showroom del Nord-Ovest e rafforza la presenza premium elettrica

Denza, il marchio premium dedicato ai veicoli a nuova energia del Gruppo BYD, ha inaugurato a Torino il suo primo showroom nel Nord-Ovest d'Italia. Questa apertura rafforza la presenza del brand nel mercato nazionale confermando l'impegno del gruppo cinese nel segmento premium della mobilità elettrificata.



Partner strategico di questa iniziativa è ForZa, realtà di riferimento attiva dal 1993 come concessionaria ufficiale di brand automobilistici premium in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. La sinergia tra Denza e ForZa rappresenta un passo significativo nell'espansione del marchio, che mira a offrire soluzioni innovative per un pubblico sempre più attento alle tematiche ambientali e alla tecnologia avanzata.



L'inaugurazione è stata celebrata con una serata esclusiva che ha visto la partecipazione del top management del Gruppo BYD, di rappresentanti del settore automotive, stakeholder e clienti, sottolineando il valore strategico dell'apertura.



L'iniziativa a Torino testimonia la volontà di Denza di rafforzare la propria presenza in una delle aree chiave per la mobilità in Italia, offrendo ai clienti una nuova esperienza di servizio e accesso ai veicoli a nuova energia. L'obiettivo è accompagnare la transizione verso una mobilità sempre più sostenibile e di alto livello qualitativo.