Nuova Lancia Gamma: presentata a Roma la rinascita italiana del marchio

La nuova Lancia Gamma debutta a Roma: progettata e prodotta in Italia, simboleggia lo slancio del marchio verso innovazione, sostenibilità e identità tricolore.

La nuova Lancia Gamma segna una svolta per il marchio, presentata ufficialmente presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma, simbolo del profondo legame tra la storica casa automobilistica e il tessuto industriale nazionale. All'evento hanno partecipato figure di spicco come il Ministro Adolfo Urso, il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, Emanuele Cappellano (COO Enlarged Europe di Stellantis) e Antonella Bruno (Managing Director di Stellantis Italia), a testimonianza dell'importanza strategica di questo modello per il settore automotive italiano ed europeo.

Interamente progettata, sviluppata e prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, la nuova Gamma rappresenta una celebrazione dei 120 anni di Lancia, consolidando la centralità dell'Italia nel piano industriale di Stellantis. Il progetto coinvolge circa trenta fornitori italiani, di cui una decina solo lucani, a conferma di una filiera locale solida e partecipativa.

Gamma nasce dal talento italiano: il design prende forma a Torino presso il Centro Stile Lancia, sotto la guida di Gianni Colonello, mentre la produzione e l'industrializzazione sono tutte affidate al sito lucano. Questa collaborazione trasversale mette in risalto la sinergia tra designer, tecnici e operatori della Penisola, rendendo l'auto un vero prodotto tricolore.

Secondo Emanuele Cappellano, la nuova Lancia Gamma è una dimostrazione concreta del ruolo che l'Italia continua ad avere nella strategia industriale di Stellantis. Melfi rappresenta un patrimonio di competenze, tecnologia e qualità, così come gli altri nostri stabilimenti italiani. Ma il futuro dell'industria automobilistica europea dipenderà anche dalle decisioni che siamo in grado di prendere oggi: servono regole capaci di restituire competitività al settore, sostenendo il Made in Europe, le auto compatte e i veicoli commerciali leggeri. Stellantis sta facendo la propria parte e Gamma ne è una testimonianza concreta.

Un progetto che coinvolge non solo la produzione ma anche il rapporto con i clienti italiani, attraverso la rete di distribuzione Lancia, pronta ad accogliere la nuova fastback crossover per offrire un'esperienza d'acquisto in linea con i valori del brand.

Come sottolineato da Antonella Bruno, Gamma rappresenta una tappa fondamentale nell'evoluzione di Lancia e assume un significato ancora più forte nell'anno in cui celebriamo i 120 anni del marchio. È un progetto italiano nel senso più completo del termine: nasce dal design a Torino, attraversa sviluppo e industrializzazione e prende forma a Melfi grazie alle competenze delle donne e degli uomini che vi lavorano ogni giorno. Con Gamma vogliamo trasformare design, qualità, capacità industriale e cultura italiana del progetto in un elemento concreto di competitività, in Italia e sui mercati europei.

La nuova Gamma amplia significativamente il mondo Lancia, tornando a presidiare un segmento chiave con una fastback crossover di 4,67 metri costruita sulla piattaforma STLA Medium con motorizzazioni Hybrid ed elettriche. La versione Hybrid offrirà oltre 1.000 km di autonomia complessiva, mentre le versioni elettriche arriveranno a circa 740 km. Al vertice è attesa anche una versione a trazione integrale da 375CV. Lancia intende così aumentare il proprio pubblico, mantenendo l'Italia come mercato centrale ma con una forte visione europea.

La nuova Gamma rappresenta il rilancio di uno dei marchi più iconici dell'automobilismo italiano, che negli anni ha scritto pagine fondamentali di design e sport, guardando oggi al futuro con innovazione, sostenibilità e orgoglio nazionale.