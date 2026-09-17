Lynk & Co 08, test drive della super plug-in da 349 CV: come va e quanti km fa in elettrico

Abbiamo provato la Lynk & Co 08, la super plug-in da 349 CV e 200 km dichiarati in elettrico: comfort, prestazioni e consumi reali.

C'è un modo semplice per capire quanto sia particolare la Lynk & Co 08: guardare la capacità della sua batteria. Su un SUV plug-in hybrid di queste dimensioni, trovare un accumulatore da 39,6 kWh netti non è affatto comune. È una capacità che avvicina la 08 al mondo delle auto elettriche e che permette al costruttore di dichiarare fino a 200 km di autonomia in modalità completamente elettrica.

È proprio questo il punto di partenza del nostro test drive. La Lynk & Co 08 non è una normale PHEV pensata per percorrere qualche decina di chilometri senza accendere il motore termico. La filosofia è diversa: l'elettrico ha un ruolo centrale, mentre il propulsore benzina serve a garantire quella libertà di utilizzo che ancora oggi rappresenta uno dei principali vantaggi delle ibride plug-in.

Dopo averla messa alla prova, però, arriva la domanda più interessante: come si comporta davvero su strada e quanto dei 200 km promessi si riesce a percorrere senza utilizzare benzina?

La 08 è il modello con cui Lynk & Co entra nel segmento dei SUV di dimensioni medio-grandi. Con i suoi 4,82 metri di lunghezza, una larghezza di circa 1,92 metri e un passo vicino ai 2,85 metri, propone proporzioni importanti ma non eccessive per una vettura destinata anche all'utilizzo quotidiano.

Il design segue il linguaggio stilistico più recente del marchio. Il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e sviluppati verticalmente, mentre nella parte posteriore la firma luminosa attraversa il portellone. Nel complesso la carrozzeria appare molto pulita, con superfici morbide e pochi elementi decorativi.

La sensazione è quella di un prodotto pensato per distinguersi senza ricorrere a soluzioni estetiche troppo aggressive. La 08 ha una presenza importante su strada, ma conserva un'impostazione elegante.

Una volta seduti al volante, la prima caratteristica che emerge è il modo in cui la Lynk & Co 08 gestisce la marcia. Nonostante le dimensioni e il peso, il SUV si muove con una certa naturalezza, soprattutto quando il sistema ibrido può contare sull'energia della batteria.

Il motore elettrico da circa 211 CV garantisce una risposta immediata all'acceleratore e permette di muoversi con grande fluidità. La sensazione è quella tipica delle auto elettriche: si preme l'acceleratore e la risposta arriva senza ritardi, mentre il motore termico rimane in secondo piano.

La 08 non nasce però con l'obiettivo di trasformarsi in una sportiva. La taratura generale privilegia il comfort e rende il SUV particolarmente adatto ai trasferimenti lunghi. Anche l'insonorizzazione contribuisce a creare un ambiente rilassante, soprattutto quando si viaggia in modalità elettrica.

La massa importante si avverte soprattutto quando si cerca un comportamento più dinamico. Nonostante questo, la Lynk & Co 08 non appare impacciata e riesce a gestire con discreta sicurezza anche le variazioni di ritmo.

Il sistema plug-in hybrid rappresenta senza dubbio l'elemento più interessante della 08. Il quattro cilindri 1.5 turbo a benzina lavora insieme alla componente elettrica, arrivando a una potenza complessiva di 349 CV. Il risultato è un SUV capace di passare da 0 a 100 km/h in circa 6,8 secondi.

Numeri che potrebbero far pensare a una vettura votata alle prestazioni, ma durante la guida emerge una filosofia differente. La potenza è soprattutto uno strumento per rendere la 08 pronta quando serve, senza trasformare ogni accelerazione in un'esperienza sportiva.

Il comportamento cambia soprattutto in funzione dello stato di carica della batteria. Quando c'è energia disponibile, il motore elettrico riesce a garantire una risposta molto brillante. Quando invece l'accumulatore scende a livelli più bassi, il contributo elettrico diventa meno consistente e il quattro cilindri assume un ruolo maggiore.

È proprio in queste condizioni che emerge uno dei limiti del sistema: la 08 dà il meglio di sé quando viene utilizzata come una vera plug-in, quindi con ricariche frequenti. Il dato più sorprendente della Lynk & Co 08 rimane quello relativo all'accumulatore. I suoi 39,6 kWh netti sono una capacità eccezionale per una plug-in hybrid e spiegano l'autonomia elettrica dichiarata fino a 200 km nel ciclo WLTP.

Nel nostro test drive abbiamo percorso poco più di 170 km di percorrenza reale in modalità elettrica. Il risultato non raggiunge i 200 km dichiarati, ma resta comunque straordinario per una vettura con motore termico. Per capire la portata del dato basta pensare all'utilizzo quotidiano. Una percorrenza reale di questo tipo consente a molti automobilisti di effettuare buona parte degli spostamenti della settimana senza utilizzare il motore a benzina.

Ed è qui che la Lynk & Co 08 cambia prospettiva rispetto alle PHEV tradizionali. Non bisogna necessariamente considerarla un'auto termica che occasionalmente viaggia in elettrico: può essere utilizzata quasi come una vettura elettrica nella quotidianità.

Il rovescio della medaglia emerge quando la batteria non dispone più di energia sufficiente. In quel momento il sistema deve fare maggiore affidamento sul motore benzina e il comportamento della vettura cambia. Il quattro cilindri deve infatti contribuire in maniera più significativa alla produzione della potenza richiesta e, soprattutto nelle accelerazioni più decise, la risposta non è altrettanto immediata rispetto a quando la batteria è carica.

Anche i consumi risentono di questa situazione. La media di circa 13,5 km/l con la batteria scarica, un valore che mostra chiaramente quanto sia importante sfruttare la componente elettrica per ottenere il meglio dalla 08.

La conclusione è quindi piuttosto chiara: chi compra una Lynk & Co 08 dovrebbe avere la possibilità di ricaricarla con una certa regolarità. Solo così la grande batteria diventa un vantaggio concreto e non semplicemente un peso aggiuntivo da trasportare.

Un altro aspetto che distingue la Lynk & Co 08 dalle PHEV più convenzionali è la possibilità di utilizzare la ricarica rapida in corrente continua fino a 85 kW. Il costruttore indica circa 33 minuti per passare dal 10 all'80%, mentre i test hanno evidenziato tempi leggermente superiori in condizioni reali.

La ricarica in corrente alternata arriva invece a 11 kW. Per chi dispone di una wallbox domestica, questa rappresenta la soluzione più naturale: si può ricaricare l'auto durante la notte e iniziare la giornata successiva con la batteria nuovamente disponibile. La possibilità di utilizzare anche la corrente continua rende però la 08 più versatile nei viaggi lunghi. Una sosta alla colonnina può infatti consentire di recuperare una quantità significativa di energia senza dover necessariamente avviare il motore termico.

L'abitacolo segue la stessa filosofia minimalista dell'esterno. La plancia è dominata dal grande display centrale da 15,4 pollici, attraverso il quale vengono gestite numerose funzioni della vettura. Il quadro strumenti digitale completa un ambiente estremamente tecnologico.

La qualità percepita è buona e lo spazio non manca. Il passo generoso permette di offrire una buona abitabilità anche ai passeggeri posteriori, mentre la dotazione è particolarmente ricca.

Proprio la tecnologia, tuttavia, porta con sé qualche compromesso. La scelta di concentrare molte funzioni nel touchscreen rende alcune operazioni meno immediate rispetto a un abitacolo dotato di più comandi fisici. È una soluzione che contribuisce a dare alla 08 un aspetto moderno e ordinato, ma richiede un po' di familiarità prima di diventare realmente intuitiva.

Anche il bagagliaio merita una valutazione attenta. La Casa dichiara una capacità di 540 litri, che può arrivare a 1.254 litri abbattendo gli schienali posteriori, ma l'ingombro della batteria condiziona la gestione dello spazio disponibile.

Nel traffico urbano la 08 sfrutta bene la componente elettrica. Le partenze sono silenziose e progressive, mentre l'assenza del motore termico rende particolarmente piacevoli gli spostamenti a bassa velocità. Le dimensioni, invece, si fanno sentire nelle manovre. Non siamo davanti a un SUV compatto e il raggio di sterzata non è particolarmente contenuto, elemento che può richiedere qualche attenzione nei parcheggi e negli spazi più stretti.

Fuori città emerge invece uno dei punti di forza del progetto: la possibilità di percorrere lunghi tratti utilizzando esclusivamente l'energia della batteria. In autostrada, quando la velocità aumenta, il sistema riesce comunque a mantenere un buon livello di comfort, anche se alcuni fruscii aerodinamici diventano più percepibili alle velocità più elevate.

In Italia la Lynk & Co 08 è proposta negli allestimenti Core e More. Il listino parte da 52.995 euro per la versione Core e arriva a 56.995 euro per la More.

Si tratta di cifre importanti, ma bisogna considerare che il modello offre una dotazione tecnologica molto ricca e soprattutto un sistema ibrido con caratteristiche difficili da trovare tra le concorrenti. La versione più ricca aggiunge ulteriori contenuti orientati al comfort e alla tecnologia, rendendo la 08 un prodotto che punta chiaramente a confrontarsi anche con modelli di marchi più tradizionalmente associati alla fascia premium.



