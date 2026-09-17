Denza porta la Z9GT e la tecnologia BYD alla Rolex Swan Cup 2026 a Porto Cervo

Denza, brand premium del Gruppo BYD, partecipa alla 23ª edizione della Rolex Swan Cup, uno degli appuntamenti più prestigiosi della vela internazionale organizzato a Porto Cervo dal 13 al 19 settembre 2026.
La presenza di Denza in questo scenario esclusivo rappresenta un'opportunità significativa per rafforzare il proprio posizionamento premium attraverso il contatto con il mondo della vela, dove tecnologia, precisione e gestione dell'energia sono valori fondamentali per raggiungere prestazioni d'eccellenza.
Protagonista della partecipazione, la Denza Z9GT, modello di punta che si distingue per il design esclusivo, la tecnologia di ultima generazione e soluzioni ingegneristiche evolute. Queste caratteristiche promettono un'esperienza di guida innovativa e all'avanguardia.
La partecipazione alla Rolex Swan Cup rappresenta per DENZA un'ulteriore occasione per consolidare il proprio posizionamento premium attraverso un confronto con un mondo, quello della vela, in cui tecnologia, precisione e gestione dell'energia sono elementi fondamentali per raggiungere le massime prestazioni.
La Denza Z9GT saprà così farsi ambasciatrice dei valori del brand in un contesto internazionale, confermando l'importanza strategica dell'evento per il settore automotive.
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