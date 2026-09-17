Dodge Charger: il ritorno della muscle car tra elettrico e prestazioni da record

La nuova Dodge Charger unisce motori elettrici Daytona e benzina SIXPACK Hurricane da 3.0l, superando i precedenti HEMI e ridefinendo le muscle car moderne.

La Dodge Charger di ottava generazione segna una svolta epocale per l'iconica muscle car americana, proponendo una gamma completa che spazia dalla propulsione completamente elettrica Daytona ai nuovi motori benzina Hurricane SIXPACK da 3,0 litri a sei cilindri in linea biturbo.

L'innovativa piattaforma STLA Large, su cui è basata la vettura, permette di offrire performance multi-energia, abbracciando sia tecnologie full electric che avanzate motorizzazioni termiche. Il modello Daytona adotta un sistema elettrico a 400 V abbinato a una batteria da 100,5 kWh e una potenza di picco di 550 kW. Questa configurazione promette accelerazioni brucianti grazie a una risposta praticamente immediata e a una gestione intelligente della trazione, con la possibilità di disconnettere le ruote anteriori per ottimizzare autonomia ed efficienza, mentre il differenziale autobloccante posteriore assicura il massimo dell'aderenza.

Le versioni SIXPACK sono equipaggiate con il nuovo motore Hurricane biturbo, nelle varianti standard e High Output (H.O.), caratterizzato da un basamento in alluminio pressofuso, componenti in acciaio forgiato, iniezione diretta ad alta pressione da 350 bar e sistemi di raffreddamento aria/acqua. Grazie ai due turbocompressori controrotanti e alla doppia fasatura variabile, il motore mostra reattività e una curva di coppia davvero impressionante: l'88% della coppia massima è disponibile già a 2.500 giri/min e oltre il 90% tra 3.000 e 6.000 giri/min.

I numeri parlano chiaro: la nuova Charger supera nettamente le prestazioni delle vecchie versioni HEMI. Per il modello R/T, la potenza cresce da 370 a 420 HP con +98 Nm di coppia e tempi di accelerazione 0-100 km/h migliorati di mezzo secondo (4,6 contro 5,1 s). La Charger Scat Pack High Output raggiunge 550 HP, ben 65 in più rispetto al 6.4L HEMI, e accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 s contro i precedenti 4,3 s, coprendo il quarto di miglio in 12,1 s.

Tecnologie da vera muscle car: il banco di tecnologie dedicate al piacere di guida comprende modalità RWD, Launch Control, Line Lock, Drift/Donut Mode, Race Prep e la funzione PowerShot, per un coinvolgimento diretto e totale del conducente. All'interno, l'ecosistema digitale immersivo con One-button Press Experience, Performance Pages e Drive Experience Recorder trasforma ogni viaggio in un'esperienza tecnologica e personalizzata.

Massima attenzione a maneggevolezza e sicurezza grazie a sospensioni avanzate, impianti frenanti evoluti e una distribuzione dei pesi ottimale. Ampia anche la dotazione di sistemi di assistenza alla guida, per garantire sicurezza e fiducia nell'uso quotidiano.

La nuova Dodge Charger si conferma così non solo simbolo di stile e prestazioni, ma anche apripista tecnologico tra le muscle car, pronta a conquistare una nuova generazione di appassionati.