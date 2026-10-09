Kingdom Hearts Collection I~III arriva su tutte le console di ultima generazione

La celebre saga di Kingdom Hearts approda finalmente su tutte le console moderne con il lancio di KINGDOM HEARTS Collection [I~III], ora disponibile in versione nativa su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Microsoft Store su Windows).



Questo eccezionale pacchetto include KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue e KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC), offrendo ai giocatori la possibilità di vivere o rivivere l'epopea completa del viaggio di Sora, Paperino e Pippo attraverso i mondi Disney e Pixar. Tutti i titoli sono ora disponibili in versione nativa sulle console di nuova generazione, assicurando prestazioni ottimizzate e meccaniche di gioco moderne senza il ricorso al cloud.



La Collection [I~III] può essere acquistata sia in edizione fisica che digitale, mentre i singoli giochi sono offerti in formato digitale. Il set completo comprende:





KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-: con FINAL MIX, Re:Chain of Memories, II FINAL MIX, 358/2 Days (filmati HD), Birth by Sleep FINAL MIX e Re:coded (filmati HD)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue: con Dream Drop Distance HD, χ Back Cover (film) e 0.2 Birth By Sleep

KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)

Questa storia ricca di emozioni e momenti indimenticabili accompagna i giocatori in un viaggio divertente e toccante fondato sul potere dell'amicizia, offrendo allo stesso tempo combattimenti in tempo reale con meccaniche di gioco in continua evoluzione, ottimizzate per le console moderne.Ogni piattaforma offre anche un Keyblade esclusivo per chi acquista determinati titoli della raccolta: su Nintendo Switch 2 sarà disponibile il Keyblade Grande notte, su PlayStation 5 il Keyblade Blu di mezzanotte, mentre su Xbox Series X|S si potrà impugnare il Keyblade Verde fantasma.Per i possessori digitali di precedenti versioni di Kingdom Hearts su Nintendo Switch (Cloud Version), PlayStation 4 o Xbox One, sarà possibile otteneresu Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il trasferimento dei dati di salvataggio sarà possibile solo tra Nintendo Switch (Cloud Version) e Nintendo Switch 2.Da oggi,: Kingdom Hearts Collection [I~III] riporta l'intera saga sui principali dispositivi gaming, rappresentando un'occasione unica per (ri)scoprire una delle avventure più amate nella storia dei giochi di ruolo giapponesi.