La Fiamma e il Fiore: il nuovo festival tra musica, ritualità e trasformazione

La Fiamma e il Fiore debutta il 13 e 14 giugno a Villa La Valera di Arese. Un festival che unisce musica, workshop, pratiche corporee e ritualità alchemica.

Un nuovo festival prende vita alle porte di Milano, proponendo un approccio esperienziale unico dove musica, corpo e ritualità si intrecciano in un viaggio trasformativo.

La Fiamma e il Fiore debutta il 13 e 14 giugno negli spazi suggestivi di Villa La Valera ad Arese, puntando a ridefinire il concetto di festival contemporaneo. L'evento mette al centro l'esperienza dell'individuo nella comunità, spaziando tra concerti, workshop, teatro, meditazione e momenti rituali.

Il festival nasce dalla combinazione simbolica di due elementi fondamentali: la Fiamma, energia e trasformazione, e il Fiore, apertura e ascolto. Tra questi due poli si sviluppa uno spazio in cui l'energia prende forma creando connessioni autentiche tra i partecipanti.

La prima edizione si ispira al tema dell'alchimia trasformativa e invita i partecipanti a vivere un'esperienza che va oltre il semplice consumo culturale. Nel manifesto, si legge: Un'alternativa al festival di consumo esiste. Un'esperienza curata, estetica e relazionale in cui sentirsi vivi dentro un rito contemporaneo in cui musica, corpo e relazione diventano strumenti di presenza, connessione e trasformazione. Questo è La Fiamma e Il Fiore. È un atto culturale. Ti invitiamo a essere parte del processo.

Durante le due giornate, Villa La Valera si trasformerà in un ecosistema vibrante. Il programma musicale del primo giorno schiera artisti come Francesco Nava (Live), Maju (Live), Vito Gatto, Hi Life b2b Zoetrope, Egeeno, Tyler ov Gaia, Balarama. Il secondo giorno sarà la volta di Ginger Bender (Live), Moai (Live), Vladimir Ivkovic, Oceanvs Orientalis (Live), Felipe Carrera, Mondocane ed Entangled (Live).

Accanto ai live e ai DJ set, il festival offre workshop e pratiche che coinvolgono corpo e mente: Ecstatic Dance, Contact Improvisation, Cerimonia del Cacao, Kirtan, bodypainting, teatro selvatico, acroyoga e attività dedicate al respiro, all'ascolto e alla percezione.

Con La Fiamma e il Fiore la musica torna a essere energia viva, il corpo un luogo di ascolto e la relazione tra le persone parte attiva di una trasformazione collettiva. Un'esperienza pensata per chi desidera non solo assistere, ma partecipare in modo pieno e consapevole.