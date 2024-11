La McLaren 750S trionfa ai Top Gear Awards 2024

Il titolo viene assegnato al termine della Speed Week di Top Gear Magazine, un evento che vede protagoniste le migliori auto ad alte prestazioni dell’anno. Durante questa settimana intensiva, le vetture sono sottoposte a rigorosi test su strada e pista, per essere poi valutate su parametri che spaziano dalla velocità alla maneggevolezza, fino al piacere di guida.

La 750S ha affrontato la competizione sul circuito di Navarra, nel nord della Spagna, prima di misurarsi sulle impegnative strade della regione di Pamplona. Qui ha affrontato rivali di altissimo livello, distinguendosi per le sue straordinarie doti di prestazione e coinvolgimento emotivo al volante.

A conquistare i giudici di Top Gear sono state le capacità complessive della McLaren 750S. Prestazioni, dinamica, precisione e connessione con il guidatore sono stati gli elementi chiave che hanno spinto la giuria a incoronare la vettura. La rivista ha descritto l’esperienza di guida con parole entusiastiche: “Poche auto coinvolgono i sensi come la 750S. Non per qualche vizio, ma perché le forze generate sembrano provenire da un altro emisfero. È incredibilmente veloce, agile e comunica in modo chiaro, rispondendo prontamente agli input del guidatore. Un mix di stupore, emozione e dettagli esclusivi.”