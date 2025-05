La Musica Estiva rivive a Roma: arrivano i TIM Summer Hits 2025

L’estate 2025 è pronta a prendere vita con uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: i TIM Summer Hits. Questo spettacolo unico nel suo genere si terrà nella storica Piazza del Popolo a Roma, promettendo una serie di serate indimenticabili per tutti gli amanti della musica.

Le date da segnare sul calendario sono il 7, 8, 9 e 10 giugno, quando la capitale italiana vibrerà al ritmo delle esibizioni dei più importanti artisti italiani. Un’occasione eccezionale non solo per ascoltare le novità musicali che animeranno l’estate ma anche per immergersi in un’atmosfera di festa e celebrazione nel cuore della città eterna.

La conduzione, confermata per il secondo anno consecutivo, sarà affidata a due volti noti della televisione italiana: Carlo Conti e Andrea Delogu. Quest’ultima, ormai padrona di casa di questo evento, porterà il suo tocco speciale sul palco, mentre Carlo Conti, con la sua esperienza, garantirà la fluidità e il successo delle serate.

Pubblicità e TIM, una collaborazione speciale che sottolinea l’importanza della promozione culturale e musicale italiana. L’evento è prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale il sinergico lavoro di squadra per realizzare manifestazioni di questo calibro.

Per chi non riuscisse a partecipare di persona, nessun timore: sarà possibile seguire l’evento in diretta televisiva, grazie alla prima serata su Rai 1. Inoltre, sarà trasmesso in contemporanea su Rai Radio 2 e disponibile su piattaforma RaiPlay, in modo da garantire che nessuno si perda nemmeno un istante delle emozioni che queste serate promettono di offrire.