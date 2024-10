La Nikon Z f: fusione perfetta tra vintage e tecnologia moderna

Il design classico, ispirato all’iconica Nikon FM2 degli anni Ottanta, si sposa con la tecnologia all’avanguardia nella nuova Nikon Z f, una mirrorless full frame in formato FX che ha conquistato il prestigioso riconoscimento come migliore “Full Frame Camera 2024-2025” agli ultimi EISA Awards. Pensata per fotografi e videomaker alla ricerca di nuove risorse creative, questa fotocamera offre una combinazione di prestazioni eccezionali e uno stile inconfondibile.

Al cuore della Nikon Z f troviamo lo stesso processore EXPEED 7 presente nella Z 9, l’ammiraglia della gamma Nikon Z, che garantisce immagini e video di altissima qualità. Grazie alle sue avanzate capacità AF (Autofocus) e VR (Vibration Reduction), la fotocamera permette di catturare ogni dettaglio con precisione e nitidezza, anche nelle condizioni più difficili.

Oltre ai classici Picture Control, la Nikon Z f introduce due nuove opzioni che ampliano le possibilità espressive: il monocromatico uniforme e il monocromatico a toni profondi. Questi due Picture Control innovativi sono stati pensati per i fotografi che desiderano sperimentare con tonalità e contrasti più marcati, dando un’impronta unica ai loro scatti.

Una delle novità più importanti della Z f è la funzionalità di ripresa pixel-shift, che sfrutta un micro spostamento del sensore per ottenere immagini con una risoluzione ancora più alta. Questo strumento è perfetto per chi cerca il massimo della qualità nei dettagli. La fotocamera è anche in grado di registrare video fino a 125 minuti in 4K UHD e offre la possibilità di registrare a 10 bit direttamente on camera, assicurando una qualità video professionale.

Ciò che rende davvero speciale la Nikon Z f è il suo design vintage, ispirato alla FM2. Le linee retrò, le ghiere e il pulsante di scatto, insieme al classico logo Nikon degli anni Ottanta, riportano alla mente le fotocamere analogiche di quell’epoca. Tuttavia, sotto questo affascinante aspetto retrò, si cela una tecnologia di ultima generazione. Disponibile in sette colori diversi – nero, blu, seppia, arancione, verde, rosso e grigio – la Z f permette di scegliere lo stile che più si adatta alla propria personalità.