La nuova Opel Astra celebra la prima mondiale al Salone dell’Automobile di Bruxelles

La prima mondiale della nuova Opel Astra si è tenuta al Salone dell’Automobile di Bruxelles, segnando un nuovo capitolo nella storia del marchio tedesco. La compatta di Rüsselsheim si presenta al pubblico con un design rinnovato, un’attenzione ancora maggiore alla sostenibilità e una gamma motorizzazioni completa, che spazia dai motori a combustione fino alle versioni elettriche a batteria.

Florian Huettl, CEO di Opel, ha aperto la conferenza stampa con uno sguardo al futuro del marchio, definendo il 2026 come un anno di svolta. “Il 2025 è stato un grande anno per Opel con numerosi momenti salienti e il 2026 sarà ancora più emozionante”, ha dichiarato, presentando la nuova Astra e la variante Astra Sports Tourer insieme a Rebecca Reinermann, Vicepresidente Marketing di Opel.

La nuova generazione di Astra si distingue per un design più moderno e pulito. Il frontale Opel Vizor introduce un look evoluto grazie al logo Blitz e alla firma Opel Compass, entrambi ora illuminati permanentemente. I cromati esterni lasciano spazio alla luce, simbolo di sostenibilità e innovazione. All’interno, la filosofia “green” continua: tutti i sedili sono realizzati al 100% con materiali riciclati e dotati di tecnologia brevettata Intelli-Seats, che garantisce comfort e postura ergonomica già a partire dalla versione base.

Tra le innovazioni più rilevanti spiccano i nuovi fari a matrice Intelli-Lux HD, sviluppati dagli ingegneri di Rüsselsheim. Con oltre 50.000 elementi LED, assicurano un’illuminazione precisa e potente senza abbagliare gli altri automobilisti. “La strada, i segnali, gli ostacoli e i pedoni sono illuminati con grandissima precisione senza abbagliare”, ha spiegato Reinermann durante la presentazione.

Sul fronte tecnico, la nuova Astra offre un’ampia scelta di propulsioni: dalla versione ibrida plug-in al motore termico efficiente, fino alla variante completamente elettrica con un’autonomia fino a 454 km secondo il ciclo WLTP. Opel conferma poi una garanzia di otto anni sui veicoli a batteria, a dimostrazione della fiducia nella qualità della propria gamma elettrica.

Il marchio tedesco consolida così la propria leadership nel segmento delle compatte, ma non solo. La popolare Opel Corsa si conferma ancora una volta la piccola auto più venduta in Germania per il quinto anno consecutivo e mantiene la sua posizione di vettura più amata anche nel Regno Unito.

La presenza Opel alla fiera belga si completa con una gamma SUV rinnovata, interamente orientata all’elettrificazione. Esposti a Bruxelles vi sono infatti la Mokka GSE, vincitrice del Golden Steering Wheel 2025, la Grandland Electric AWD, primo modello Opel con trazione integrale completamente elettrica, e la Frontera Electric con tecnologia Extended Range.

Non passa inosservata la Corsa GSE Vision Gran Turismo, concept car ad alte prestazioni che unisce mondo digitale e reale, sottolineando la crescente attenzione di Opel per il segmento delle city car sportive.

Il debutto della nuova Astra al Salone di Bruxelles riassume al meglio la strategia di Opel per il futuro: un mix di design moderno, sostenibilità concreta e tecnologia intelligente. Un passo deciso verso una mobilità più pulita, innovativa e accessibile, in linea con l’evoluzione dell’automotive europeo.

