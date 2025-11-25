La Renault R4 premiata come “Best in Classic 2025” a Milano AutoClassica

La Renault R4 aggiunge un nuovo e prestigioso riconoscimento alla sua lunga e affascinante storia automobilistica, conquistando il premio “Best in Classic 2025” assegnato da Ruoteclassiche. La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 21 novembre all’interno della kermesse internazionale Milano AutoClassica, ospitata nel suggestivo Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano.

Questo riconoscimento, giunto alla sua quinta edizione, celebra ogni anno le eccellenze del mondo heritage dell’automotive, individuando le vetture, i protagonisti e le realtà che più si sono distinte nel panorama storico delle quattro ruote. Il progetto, curato dalla redazione di Editoriale Domus, mira a valorizzare non solo la tradizione ma anche la passione che unisce generazioni di appassionati e collezionisti.

La Renault R4, modello simbolo degli anni Sessanta e Settanta, rappresenta oggi un’icona intramontabile di praticità, stile e libertà. Prodotta in milioni di esemplari, la R4 è riuscita a interpretare nel tempo lo spirito democratico e accessibile dell’automobile, diventando parte integrante della storia industriale europea. La scelta di premiarla come “Best in Classic” sottolinea il suo valore storico, culturale e affettivo, riconosciuto da esperti del settore e da un pubblico che continua ad amarla.

L’edizione 2025 dei Best in Classic conferma così la vitalità del mondo delle auto d’epoca e la sua capacità di rinnovarsi valorizzando i grandi miti del passato. L’evento di Milano AutoClassica si conferma inoltre come palcoscenico d’eccellenza per la valorizzazione del patrimonio automobilistico, dove si incontrano tradizione, cultura e innovazione.

La vittoria della Renault R4 non è solo un tributo a un modello iconico, ma anche il riconoscimento di un’eredità che continua a ispirare designer e appassionati, proiettando nel futuro i valori che hanno reso grande questa leggenda su quattro ruote.