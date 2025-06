La rivoluzione delle connessioni: i nuovi dispositivi FRITZ! con Wi-Fi 7 e fibra 10G

In occasione di ANGA COM, la fiera annuale dedicata alle innovazioni del mercato broadband tenutasi a Colonia, AVM ha svelato in anteprima una gamma rivoluzionaria di dispositivi FRITZ! che promettono di ridefinire l’esperienza di connessione a banda larga. Il gigante europeo dell’hardware di rete ha presentato nuovi modelli che integrano lo standard Wi-Fi 7 e supportano connessioni fibra fino a 10 Gbit/s, sottolineando ancora una volta la sua posizione di leader del settore.

Tra le novità più attese, spiccano il FRITZ!Box 7630 e il FRITZ!Box 4630. Il primo, un modello DSL di fascia entry-level, sorprende per l’inclusione del recentissimo Wi-Fi 7, mentre il secondo funge da router wireless ideale per modem in fibra ottica (ONT), con velocità spettacolari fino a 2,5 Gbit/s.

Per chi ha esigenze di copertura e sicurezza anche in spazi esterni, la soluzione si chiama FRITZ!Repeater 1610 Outdoor, un ripetitore robusto con capacità di connessione tramite Power-over-Ethernet (PoE). I nuovi FRITZ!Repeater 1700 e FRITZ!Repeater 2700 integrano il Wi-Fi 7 e migliorano la connessione domestica e d’ufficio, garantendo una connettività uniforme in ogni ambiente.

L’innovazione non si ferma qui. AVM ha annunciato anche il FRITZ!Mesh Set 1600, che si affianca al già noto FRITZ!Mesh Set 4200. Questi set Wi-Fi Mesh offrono una copertura eccezionale e rappresentano uno strumento indispensabile per sfruttare al massimo ogni modem in circolazione.

La vision di AVM si riflette nella capacità di anticipare le necessità del mercato: la loro expertise nel dominio delle reti in fibra ottica, dalla AON alla GPON e XGS-PON, si traduce in prodotti FRITZ!Box dall’installazione semplice e dalle prestazioni sempre al top.

A livello commerciale, i prodotti FRITZ! rappresentano una mossa vincente per i provider e il mercato B2B. I modelli FRITZ!Box 5690, 5690 Pro, 5690 XGS e 4690 offrono connessioni incredibilmente veloci, con una eccellente interoperabilità su reti DSL e fibra. Sono dotati di funzioni all’avanguardia, come Wi-Fi 7, VPN veloce, smart home, e telefonia avanzata. Non ultima, la novità di un sistema operativo capace di ripristinare la connessione tramite rete mobile, in caso di interruzioni o instabilità sulla fibra o DSL, garantendo un’affidabilità senza eguali.

Nel vasto panorama dei dispositivi rivelati, il FRITZ!Box 5690 XGS emerge grazie alla sua compatibilità con lo standard XGS-PON per connessioni fino a 10 Gbit/s, segnando un passo avanti decisivo nella strada verso la connettività del futuro.

Concludendo, AVM si posiziona come un partner privilegiato per provider e utenti finali, offrendo strumenti che massimizzano le potenzialità della fibra ottica e arricchiscono di valore una connessione stabile e ultraveloce. Il potente mix di innovazione tecnologica e facilità d’uso, riassunto nel mantra “Connessioni senza interruzioni: FRITZ! è il futuro,” conferma il ruolo chiave di AVM nel plasmare il futuro del broadband.