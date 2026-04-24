La Spezia Estate Festival 2026: dodici grandi spettacoli tra teatro, comicità e musica

Dal 1° luglio al 16 agosto 2026 La Spezia ospita la settima edizione del La Spezia Estate Festival, una rassegna che trasforma la città in un vero palcoscenico estivo all'aperto. L'arena di Piazza Europa, il suggestivo Castello San Giorgio e il PIN La Spezia diventeranno cornici di dodici spettacoli che spaziano tra teatro, danza, comicità, narrazione, musica e illusionismo, coinvolgendo nomi noti e nuovi talenti della scena nazionale.

Il programma è stato pensato per tutti i pubblici e attraversa linguaggi e sensibilità diverse. Si apre il 1 e 2 luglio con "Furioso" di Balletto Civile, spettacolo di danza-teatro che, ispirandosi all'Orlando Furioso, indaga la fragilità come cifra del contemporaneo. Massimo Lopez il 9 luglio porterà musica e ironia grazie alla Jazz Company, seguito il 12 luglio dall'intensa conferenza-spettacolo "L'epoca della rabbia" della criminologa Roberta Bruzzone, che affronta i lati oscuri delle giovani generazioni.

Il 14 luglio Paolo Cevoli trascinerà il pubblico con il suo show di cabaret, mentre il 17 luglio Roberto Mercadini, narratore e divulgatore, presenterà "Animali umani", una riflessione comica e profonda sul senso dell'essere umano. Il 22 luglio sarà la volta della stand up comedy con Max Angioni e il suo "Anche meno", mentre il 26 luglio Alessandro Bergonzoni porterà in scena la sua scrittura surreale e poetica con "Arrivano i Dunque".

L'estate proseguirà in agosto con Filippo Caccamo e il suo nuovo spettacolo comico "Fuori di tela" (7 agosto), lo show musicale e teatrale "Ahi Maria!" dedicato a Rino Gaetano (9 agosto), la magia contemporanea di Luca Bono (12 agosto) e il gran finale con Max Pisu il 16 agosto al PIN La Spezia, tra gag surreali e le esilaranti avventure di Tarcisio.

I protagonisti sono affermati artisti italiani come Massimo Lopez, Roberta Bruzzone, Paolo Cevoli, Roberto Mercadini, Max Angioni, Alessandro Bergonzoni, Filippo Caccamo e Max Pisu, affiancati da giovani talenti e nuovi linguaggi che arricchiscono il panorama estivo della città.

Il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini commenta: Il festival del teatro estivo all'aperto si espande coinvolgendo tutta la città, con l'organizzazione di splendidi spettacoli in alcune delle location più suggestive del nostro territorio: dalla classica Piazza Europa, alla bellissima cornice del Castello San Giorgio, dove si terrà lo spettacolo di apertura Furioso, che coinvolgerà l'intera struttura fino a concludersi nella suggestiva terrazza affacciata sul Golfo, fino al PIN, dove, immersi nel verde, si svolgeranno le esibizioni di Roberto Mercadini e Max Pisu, che chiuderà la rassegna. Un festival in cui crediamo e su cui continuiamo a investire, che quest'anno si arricchisce ulteriormente con grandi nomi e 12 spettacoli unici distribuiti nell'arco di un mese e mezzo, spaziando dalla danza al teatro, fino alla comicità, con artisti di livello nazionale come Max Angioni e Filippo Caccamo, senza dimenticare l'omaggio musicale con Ahi Maria, dedicato a Rino Gaetano. Un'estate ricca di eventi che, insieme alla rassegna dei concerti e al Festival del Jazz, offrirà a cittadini e turisti straordinarie esperienze dal vivo.

Il direttore artistico Alessandro Maggi sottolinea: La Spezia Estate Festival giunge alla sua settima edizione confermandosi come un appuntamento imprescindibile che trasforma la nostra città in un palcoscenico a cielo aperto. Il cartellone del 2026 è pensato come un percorso emotivo che attraversa generi e linguaggi diversi, con l'offerta di spettacoli accattivanti dalle molteplici sfumature. Quest'anno abbiamo voluto unire importanti maestri del monologo alla fisicità della danza contemporanea, al fascino della magia e all'emozione della musica, coinvolgendo artisti che daranno vita a un programma pensato per un pubblico esigente e appassionato, per intraprendere un viaggio che unisca l'intrattenimento di qualità all'impegno intellettuale, attraverso l'offerta di spettacoli di alto profilo che spaziano dalla risata di pancia alla riflessione profonda, in una città che sempre più sta diventando un polo culturale d'eccellenza per tutta l'estate.

I biglietti sono già in vendita sia al Botteghino del Teatro Civico sia online. I prezzi sono accessibili, con tariffe ridotte per studenti e possibilità di abbonamento per chi sceglie almeno cinque spettacoli. Sono previsti costi differenti per gli eventi speciali di Roberta Bruzzone e Max Angioni.

Il La Spezia Estate Festival si conferma così come uno degli appuntamenti culturali più attesi del Nord Italia, un'occasione unica per vivere l'estate tra arte, riflessione e divertimento immersi nelle bellezze scenografiche del Golfo ligure.