JULI debutta con Solito Cinema: collaborazioni d'eccezione e successi da record

È uscito oggi Solito Cinema, il primo album di JULI, produttore dei record con 35 dischi di platino, 28 d'oro e oltre 1 miliardo di stream globali. Il disco segna un nuovo importante traguardo per il giovane artista di origini valdostane, già noto per collaborazioni di spicco con nomi come Olly, Emma e Ultimo.

Solito Cinema si distingue per le numerose collaborazioni con alcuni dei protagonisti della scena musicale italiana: Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, Biagio Antonacci, Coez, Emma, Elisa, Enrico Nigiotti, Tredici Pietro e Olly. Il disco contiene dodici tracce in cui voci e stili diversi si intrecciano dando vita a un'identità musicale unica e riconoscibile.

La tracklist spazia tra sonorità e atmosfere, alternando brani pop, ballate e pezzi più sperimentali: dalla collaborazione con Fabio Concato in "Voilà" a quella con Emma ed Elisa in "Brutta storia (unplugged)", passando per la canzone "Quelli come me" insieme a Coez. Quest'ultima traccia, già lanciata in radio come singolo, rappresenta un vero e proprio inno generazionale. JULI racconta che la canzone nasce spontaneamente chitarra e voce, e il suo messaggio si rivolge a chiunque abbia mai provato la sensazione di sentirsi solo, sottolineando come la presenza della persona giusta possa cambiare tutto.

JULI spiega così il significato dell'album: Solito cinema racchiude lo stupore di tutto quello che mi è successo negli ultimi anni - ed è la frase che ripetiamo spesso tra noi amici perché racchiude il senso di quanto è incredibile la vita che stiamo vivendo. È un disco nato in maniera molto ingenua, non avrei mai pensato di farlo, invece mi sono trovato a collaborare con tantissimi artisti e quello che ne è uscito è un mix di mondi che ha creato un'unica identità. Un abbinamento naturale tra me e loro che si è trasformato in un insieme di brani che a poco a poco si sono amalgamati in questo progetto.

JULI, al secolo Julien Boverod, classe 1998, emerge fin da giovanissimo come uno tra i produttori e autori più originali della scena italiana. Dopo aver collaborato dal 2018 con artisti come Shade, Boro Boro, Mambolosco, Fred De Palma, Alfa, Dargen D'Amico e Baby K, Juli trova una particolare sintonia con Olly, segnando successi come "Il mondo gira" e la partecipazione a Sanremo 2023. Nel 2024 JULI torna a Sanremo come autore e produttore di brani per Emma e Fred De Palma e firma anche il singolo multiplatino "L'ultima poesia" di Ultimo e Geolier.

Con il suo ingresso nel roster di EMI Records (Universal Music), JULI lancia "Ho voglia di te" (Emma e Olly), raggiungendo oltre 60 milioni di stream e conquistando il disco di platino. La sua firma resta anche sull'album "Tutta vita" di Olly, già numero uno in classifica e disco di platino. Nel 2025 il brano "Balorda nostalgia" di Olly, da lui scritto e prodotto, vince il Festival di Sanremo.

Solito Cinema è disponibile in formato digitale, CD, CD autografato e LP Pink in edizione autografata. L'album racconta il percorso di un artista capace di sperimentare e riunire in un solo progetto generazioni e stili diversi, confermandosi come una delle firme più innovative e ricercate della musica italiana contemporanea.