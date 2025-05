La Suzuki Rally Cup sbarca in Sicilia per la leggendaria Targa Florio

La storia del motorsport si arricchisce di un nuovo capitolo con il ritorno della Suzuki Rally Cup nella leggendaria Targa Florio, la corsa più antica del mondo, giunta alla sua 109ª edizione. Dal 8 al 10 maggio, le strade pittoresche e impegnative della Sicilia faranno da cornice a un emozionante evento motoristico, in cui i piloti della Suzuki Swift si sfideranno lungo oltre 113 chilometri di prove speciali.

La competizione sarà trasmessa in diretta su RAI Sport e ACI Sport TV, sottolineando l’importanza di questo evento nel calendario del motorsport italiano. Dopo un’appassionante vittoria nella sua gara di casa in Piemonte, Jean Claude Vallino, giovane leader della Suzuki Rally Cup, avrà un’importante occasione per consolidare il suo vantaggio in classifica. Vallino, classe 2004, è pronto a difendere i suoi 16 punti di margine dai diretti inseguitori, tra cui emerge Stefano Vitali. Navigato da Maurizio Vitali, ha dimostrato di essere in ottima forma ad Alba, ottenendo il suo miglior piazzamento degli ultimi tre anni con un secondo posto; ora punta a sfidare Vallino in Sicilia. Un altro nome da tenere d’occhio è quello di Lorenzo Varesco, vincitore del primo round al Ciocco, in cerca di riscatto dopo una sfortunata performance al Rally Regione Piemonte.

Il pilota di casa, Giorgio Fichera, sarà senza dubbio tra i più tifati. Nonostante una serie di difficoltà tecniche che lo hanno costretto al ritiro nelle gare precedenti, Fichera mira a riscattarsi sulle strade che più conosce.

Nel segmento delle “Racing Start”, Andrea La Cola, in coppia con Antonello Moncada, cerca di confermarsi al vertice dopo un impressionante terzo posto al Rally Regione Piemonte, ma la competizione sarà agguerrita. Roberto Pellè, sostenuto dall’esperienza e al volante di una Boosterjet, è determinato a ottenere il massimo dalla gara.

Tutte le vetture ammesse alla Suzuki Rally Cup, tra cui la Suzuki Swift Sport Hybrid, sono progettate per ottimizzare la performance e la sensibilità dei piloti, equipaggiate con pneumatici Extreme Performance Tires per garantire uniformità di prestazioni.

Con un montepremi complessivo di 125.500 euro, ci sono significativi incentivi in palio per i partecipanti. Il primo classificato della categoria assoluta riceverà 20.000 euro, mentre il vincitore delle “Racing Start” si aggiudicherà 5.000 euro. Premi in denaro sono previsti per le prime dieci posizioni nella classifica assoluta e per le prime cinque tra le “Boosterjet”.

I riflettori sono puntati su Palermo, cuore nevralgico della competizione, che ospiterà partenza, arrivo e parco assistenza. L’azione inizierà con lo shakedown “Poggio San Francesco” per poi proseguire con 12 prove speciali distribuite tra venerdì e sabato. I tratti “Targa”, “Scillato”, “La Generosa”, e “Campofelice – Collesano La Montedoro” promettono di offrire spettacolo e sfide emozionanti.