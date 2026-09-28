LABO.ART porta la moda nelle strade di Milano con la performance MOVING BODIES
Moda

LABO.ART porta la moda nelle strade di Milano con la performance MOVING BODIES

LABO.ART rivoluziona la Milano Fashion Week con MOVING BODIES, una performance itinerante che trasforma le vie di Milano in una passerella di arte e moda.

di Giulio Cardone
· · 373 letture

LABO.ART ha portato la sua nuova collezione Spring/Summer 2027 direttamente nelle strade di Milano, dando vita a un evento unico che ha unito arte performativa e moda nella performance itinerante MOVING BODIES.

Nove artisti, tra trampolieri, giocolieri e performer, hanno attraversato la città partendo dalla sede del brand in via Maroncelli 12, trasformando le vie di Milano in una vera e propria passerella all'aperto. La sfilata ha preso forma tra colori, volumi e silhouette in movimento, uscendo dai tradizionali spazi della moda per catturare l'attenzione e sorprendere il pubblico urbano.

Il progetto nasce dalla visione di Ludovica Diligu, Fondatrice e Direttrice Creativa di LABO.ART, che prosegue la sua ricerca stilistica sull'interazione tra abito, corpo, colore e spazio. Attraverso il movimento, la collezione esplora nuovi modi di raccontare il rapporto tra moda e città, scegliendo l'ambiente urbano come palcoscenico di confronto dinamico e creativo.

MOVING BODIES ha rappresentato un approccio innovativo sia all'evento moda che alla presentazione di una collezione. L'iniziativa ha saputo fondere spettacolarità e ricerca, coinvolgendo la città in un'esperienza immersiva e altamente visiva. LABO.ART conferma così il proprio ruolo di laboratorio creativo che sperimenta e ridefinisce i confini della fashion week milanese.

LABO.ART porta la moda nelle strade di Milano con la performance MOVING BODIES

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