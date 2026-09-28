LABO.ART porta la moda nelle strade di Milano con la performance MOVING BODIES

LABO.ART ha portato la sua nuova collezione Spring/Summer 2027 direttamente nelle strade di Milano, dando vita a un evento unico che ha unito arte performativa e moda nella performance itinerante MOVING BODIES.

Nove artisti, tra trampolieri, giocolieri e performer, hanno attraversato la città partendo dalla sede del brand in via Maroncelli 12, trasformando le vie di Milano in una vera e propria passerella all'aperto. La sfilata ha preso forma tra colori, volumi e silhouette in movimento, uscendo dai tradizionali spazi della moda per catturare l'attenzione e sorprendere il pubblico urbano.

Il progetto nasce dalla visione di Ludovica Diligu, Fondatrice e Direttrice Creativa di LABO.ART, che prosegue la sua ricerca stilistica sull'interazione tra abito, corpo, colore e spazio. Attraverso il movimento, la collezione esplora nuovi modi di raccontare il rapporto tra moda e città, scegliendo l'ambiente urbano come palcoscenico di confronto dinamico e creativo.

MOVING BODIES ha rappresentato un approccio innovativo sia all'evento moda che alla presentazione di una collezione. L'iniziativa ha saputo fondere spettacolarità e ricerca, coinvolgendo la città in un'esperienza immersiva e altamente visiva. LABO.ART conferma così il proprio ruolo di laboratorio creativo che sperimenta e ridefinisce i confini della fashion week milanese.