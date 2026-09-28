Suzuki celebra i 50 anni a Genova: innovazione, tecnologia e sport al Salone Nautico 2026

Suzuki si presenta al Salone Nautico di Genova con una proposta che mette insieme celebrazione, innovazione e passione sportiva. Nell'anno in cui si festeggiano i 50 anni della presenza di Suzuki Italia, lo stand al PAD B accoglie visitatori e appassionati con l'esposizione dell'intera gamma di fuoribordo, dai modelli portatili da 2,5 cv fino al top di gamma DF350AMD. Non manca la Stealth Line, caratterizzata dalla livrea Matte Black dalle linee accattivanti.

Tra le tecnologie in mostra spicca il sistema Suzuki Lean Burn, che permette un risparmio di carburante fino al 14% rispetto ai modelli precedenti, e il celebre Suzuki Dual Prop con doppia elica controrotante, garanzia di stabilità e controllo anche per scafi di grandi dimensioni. L'esperienza di bordo è arricchita da soluzioni di controllo elettronico come Drive by Wire, Steer by Wire e joystick, e dal Suzuki Micro Plastic Collector, il sistema innovativo che raccoglie microplastiche presenti nell'acqua durante la normale navigazione.

I visitatori possono scoprire anche le ultime novità nell'elettronica e nella manutenzione: gli strumenti Raymarine Axiom2, con display da 7, 9 e 12 pollici integrati con i motori Suzuki, consentono una gestione intuitiva e centralizzata delle informazioni di bordo. Al fianco dei motori si aggiunge Motul, partner per lubrificanti e manutenzione, con una linea dedicata specificamente ai fuoribordo Suzuki.

Sette tender Suzukino sono pronti ad attirare gli sguardi: tra questi spiccano il Suzukino 285 Open Invisibile, il Suzukino 290 Duetto e il Suzukino 420 Cruiser Sport per i modelli con specchio abbattibile, mentre tra quelli a specchio fisso troviamo il Suzukino 200 Air in carbonio, novità 2027, oltre ad altre proposte come Suzukino 260 Sport e Suzukino 380 Cruiser.

Il Salone è anche vetrina di sport, grazie alla presenza delle federazioni FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) e FIC (Federazione Italiana Canottaggio). All'area dedicata saranno presenti atleti di primo piano come Umberto Pelizzari, leggenda dell'apnea, Lorenzo Caronno, oro ai Giochi del Mediterraneo 2026, e i canottieri Matteo Lodo, Giovanni Codato e Giorgia Pelacchi, tutti reduci da importanti successi internazionali. Partecipa anche Marco Eusebi, nazionale FIPSAS di Big Game, argento ai Mondiali di Ancona, e alcuni rappresentanti del Suzuki Fishing Team in competizioni di pesca sportiva catch and release.

Tra i motori protagonisti figura il Suzuki DF40A EVO, 40 CV tre cilindri utilizzabile senza patente nautica, dotato di sistema #consumameno e offerto con promozione e finanziamento a tasso zero fino a fine 2026. A testimoniare il rapporto tra il DF40A EVO e chi lo utilizza, sabato 3 ottobre sarà presente al Salone nautico di Genova anche Francesca Lollobrigida, atleta italiana del pattinaggio di velocità su ghiaccio, olimpionica e plurimedagliata nelle competizioni internazionali.

Grande attenzione viene data anche all'esperienza diretta: sono disponibili sette imbarcazioni per prove in acqua presso la banchina Nord, tra cui BSC 79 Fishing, Italboats 34 Sport Cabin, Marco Polo MP10, Ranieri Group Sauvage 34 Sport, Ranieri International Next 33 L, Tuccoli T235 SF in anteprima assoluta e ZAR 79, tutte equipaggiate con differenti soluzioni di motorizzazione Suzuki.

Domenica 4 ottobre appuntamento con "Raid powered by Suzuki": alle 12 Sergio Davì presenterà il suo prossimo progetto di navigazione mentre il Club del Gommone di Milano racconterà la Missione Naxos 2026, conclusa dopo aver percorso 3.303 miglia nautiche attraverso il Mar Ligure, Tirreno, Ionio ed Egeo, con una media di consumo di circa un litro per miglio. Spazio infine alla presentazione del nuovo raid previsto per il 2027.

L'edizione 2026 del Salone Nautico di Genova segna così il cinquantennale di Suzuki Italia celebrando il connubio tra prodotto, tecnologia all'avanguardia e sport.