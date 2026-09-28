Quarta Repubblica: intervista esclusiva a Christian Di Martino e nuovi casi in primo piano

Saranno temi di grande attualità quelli al centro della prossima puntata di Quarta Repubblica, in onda domani sera su Retequattro e condotta da Nicola Porro. La trasmissione in prima serata si concentrerà sul lavoro e sui pericoli che affrontano quotidianamente le forze dell'ordine, offrendo un'intervista inedita a Christian Di Martino, ispettore capo della Questura di Milano. Di Martino è stato vittima di una grave aggressione durante un intervento alla stazione di Lambrate, dove ha rischiato la vita e ha subito la perdita di un rene, dopo essere stato accoltellato. Per il suo coraggio è stato insignito della medaglia d'oro al valor civile.

La puntata proseguirà con un approfondimento sull'inchiesta su Avs. Verranno presentate nuove rivelazioni e ulteriori elementi che promettono di portare avanti il dibattito politico con sviluppi importanti.

Spazio anche al celebre caso Garlasco, grazie a un'intervista esclusiva all'ex Procuratore di Pavia Mario Venditti, figura chiave nell'indagine che ha segnato la cronaca giudiziaria italiana degli ultimi anni.

Il dibattito vedrà la partecipazione di vari ospiti tra cui Alessandro Sallusti, Hoara Borselli, Lucetta Scaraffia, Maurizio Belpietro, Daniele Capezzone, Lorenzo Pacini, Ginevra Leganza, Michele Silenzi, Giuseppe Cruciani, Suor Anna e altri. L'appuntamento si conferma così un punto di riferimento per l'analisi dei principali fatti d'attualità, affrontati con testimonianze dirette e nuovi spunti di riflessione.