Renault protagonista al Mondial Secours et Protection 2026 con soluzioni innovative per i vigili del fuoco

Renault sarà protagonista della prima edizione del Mondial Secours et Protection 2026, in programma dal 30 settembre al 3 ottobre a La Roche-sur-Foron e Annecy, in Alta Savoia. La manifestazione, dedicata ai Vigili del Fuoco, ai servizi di soccorso e alla sicurezza civile, sarà l'occasione per presentare le soluzioni sviluppate dalla Casa francese per supportare gli interventi di emergenza.

A Rochexpo, sullo stand Renault Pro+ n. 1605, saranno esposti diversi veicoli e allestimenti destinati agli operatori del soccorso. Tra le novità ci sarà Nuovo Renault Trafic E-Tech Electric, recentemente eletto Van of the Year 2027 all'unanimità dalla giuria composta da 26 giornalisti.

Accanto al nuovo veicolo commerciale elettrico saranno presenti un Master ambulanza allestito da TIB per Disneyland Paris, una Renault 5 E-Tech Electric dell'SDIS 13 e un veicolo dimostrativo dedicato ai dispositivi di sicurezza passiva di Renault 4 E-Tech Electric e Nuova Twingo E-Tech Electric. All'esterno sarà inoltre esposto un prototipo di Renault 4 destinato ai Vigili del Fuoco e allestito da Qstomize.

Renault conferma così il proprio ruolo nel settore dei veicoli di emergenza in Francia: dall'inizio del 2026 sono state vendute 1.023 ambulanze, pari a una quota di mercato del 60%. Circa il 75% dei veicoli VSAV dei Vigili del Fuoco francesi proviene inoltre dalla Marca.

Nell'area dedicata a Software République sarà possibile conoscere anche Vision 4Rescue, dimostratore tecnologico sviluppato da Renault Group e dai suoi partner sulla base di Renault 4 E-Tech Electric.

Il veicolo integra una ventina di soluzioni interconnesse pensate per gli interventi di emergenza, tra cui un drone di sorveglianza, sistemi di comunicazione sicuri e strumenti per la condivisione dei dati in tempo reale.

La collaborazione con i servizi di soccorso, avviata nel 2010 e formalizzata nel 2012, punta a facilitare gli interventi dopo gli incidenti, soprattutto sui veicoli elettrici e ibridi. Renault contribuisce alla formazione dei Vigili del Fuoco in oltre 19 Paesi e ha messo a disposizione circa 4.000 veicoli per le esercitazioni.

La collaborazione entra anche nella fase di progettazione dei nuovi modelli. Le prove di estrazione effettuate insieme ai Vigili del Fuoco permettono infatti di verificare le soluzioni tecniche e aggiornare le schede utilizzate durante gli interventi.

Le attività sul campo hanno contribuito allo sviluppo delle tecnologie del programma Human First di Renault Group, tra cui QRescue Renault e Fireman Access.

Attraverso un QR code presente sul veicolo, QRescue Renault consente ai soccorritori di accedere rapidamente alla scheda di soccorso e alle informazioni tecniche necessarie per intervenire in sicurezza. Ogni nuovo modello Renault dispone inoltre di una scheda di estrazione conforme allo standard ISO 17840.

Fireman Access, invece, è stato sviluppato insieme ai Vigili del Fuoco per consentire un accesso diretto alla batteria di trazione dei veicoli elettrici in caso di incendio, facilitando e accelerando le operazioni di spegnimento. Nel febbraio 2025 Renault Group ha inoltre reso gratuitamente disponibili i brevetti della tecnologia all'intera industria automobilistica.

L'esperienza maturata con i soccorritori diventa così parte integrante dello sviluppo dei veicoli Renault, con l'obiettivo di ridurre i tempi di intervento e migliorare la sicurezza di occupanti e squadre di soccorso.