Lamborghini Urus SE: il meglio dei due mondi

Lamborghini ha messo in mostra le qualità del suo nuovo Super SUV ibrido plug-in, l’Urus SE, in occasione del primo evento dinamico dedicato al modello presso il Nardò Technical Center. L’evento ha permesso di mettere in evidenza le straordinarie capacità dinamiche e le performance eccezionali dell’Urus più potente mai creato. Il SUV, progettato per offrire prestazioni senza compromessi, è stato testato nello stesso circuito dove è stato sviluppato, confermando le sue credenziali di auto da sogno per gli appassionati di alte velocità.

Il cuore pulsante della Urus SE è un potente motore V8 biturbo da 4.0 litri, abbinato a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti, che insieme generano una potenza combinata di 800 cavalli (588 kW). Questo impressionante sistema di propulsione è supportato da un nuovo cambio automatico a 8 rapporti, che garantisce una coppia totale di 950 Nm, disponibile già a partire da soli 1750 giri/minuto fino a 5750 giri/min. Le prestazioni sono semplicemente straordinarie: l’Urus SE accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, raggiungendo i 200 km/h in 11,2 secondi e una velocità massima di 312 km/h.

Uno degli elementi più innovativi della Urus SE è il nuovo ripartitore di coppia centrale, che utilizza un sistema di frizione a lamelle a regolazione elettroidraulica. Questa tecnologia avanzata distribuisce la coppia in modo variabile e continuo tra l’asse anteriore e quello posteriore, lavorando in perfetta sinergia con il differenziale autobloccante a controllo elettronico posto sul retrotreno. Questo permette di ottenere un comportamento sovrasterzante “on demand”, rendendo l’esperienza di guida simile a quella di una vera supercar.

Durante i test sul leggendario tracciato sterrato Strada Bianca e sulla piattaforma dinamica, la vettura ha dimostrato una grande agilità e capacità di drift, con una facilità paragonabile a quella di una coupé sportiva.

L’evento di lancio della Urus SE non è stato solo un’occasione per celebrare la potenza e l’innovazione tecnica, ma ha anche rappresentato un importante passo avanti per Lamborghini in termini di sostenibilità. L’intera organizzazione dell’evento è stata certificata secondo la norma ISO 20121, riconoscimento ottenuto grazie all’impegno dell’azienda per ridurre l’impatto ambientale. Automobili Lamborghini ha implementato pratiche volte alla gestione efficiente di materiali, energia e risorse alimentari, sottolineando la propria responsabilità sociale e ambientale.

Per garantire una performance ottimale in tutte le condizioni, l’evento è stato supportato dal partner tecnico Pirelli, che ha fornito pneumatici della gamma P Zero in tre misure (21″, 22″ e 23″) e Scorpion Winter 2 da 22″, specificamente progettati per la guida su superfici invernali. Grazie alla tecnologia Elect™, questi pneumatici esaltano le caratteristiche delle vetture elettrificate, assicurando il massimo delle prestazioni anche in modalità elettrica.

Una delle novità più entusiasmanti della Urus SE è la sua capacità di trasformarsi in una vettura 100% elettrica, grazie a una batteria da 25,9 kWh che garantisce oltre 60 km di autonomia in modalità elettrica con trazione integrale. Questo apre a un’esperienza di guida totalmente inedita per la gamma Urus, che unisce la potenza tipica dei motori Lamborghini con le nuove possibilità offerte dalla tecnologia ibrida. Gli ospiti dell’evento hanno avuto l’opportunità di testare le quattro nuove Electric Performance Strategies, provando l’eccezionale versatilità e il coinvolgimento offerti da questo Super SUV sulle strade del Salento.

Con la Urus SE, Lamborghini non solo riafferma la sua leadership nel segmento dei Super SUV, ma spinge ulteriormente l’asticella della tecnologia e delle prestazioni, abbracciando al contempo un futuro più sostenibile senza compromettere l’essenza delle sue vetture.