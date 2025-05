Land Rover Discovery: lusso e innovazione con le nuove edizioni Tempest e Gemini

Land Rover rafforza l’identità familiare del suo iconico SUV Discovery con il lancio di due nuove esclusive edizioni, Tempest e Gemini, che celebrano 35 anni di storia del modello. A queste si affiancano numerosi aggiornamenti che migliorano il design, la versatilità e la praticità dell’intera gamma, rendendo il Discovery più attraente e funzionale che mai per le esigenze della vita quotidiana e delle avventure in famiglia.

La Discovery Tempest rappresenta il vertice della gamma. È la versione più lussuosa, confortevole e tecnologicamente avanzata mai prodotta. Il nome “Tempest” richiama il progetto di sviluppo della seconda generazione della Discovery, lanciato nel 1998. Offerta in tre sofisticate colorazioni – Charente Grey, Varesine Blue e Carpathian Grey – con pellicola protettiva opaca di serie, Tempest si distingue per il tetto in Petra Copper Gloss, esclusivo per questa edizione, e numerosi dettagli estetici nello stesso colore, tra cui prese d’aria sui parafanghi, scritta Discovery e inserti del paraurti. I cerchi in lega da 22” Diamond Turned Style 5124 con dettagli Petra Copper e Gloss Black accentuano l’esclusività di questo modello.

L’abitacolo riflette lo stesso livello di cura con finiture in Shadow Aluminium e pelle Windsor, mentre i badge personalizzati e la grafica a spirale richiamano forza e dinamismo, rafforzando il senso di identità unico di questa versione.

L’edizione Gemini è un omaggio contemporaneo alla prima Discovery del 1989, equipaggiata con il motore Tdi sviluppato sotto il nome in codice “Gemini”. Anche in questo caso, la connessione storica è chiara e viene celebrata con dettagli che esaltano l’heritage del modello. Disponibile in sei colori, incluso l’esclusivo Sedona Red con tetto Narvik Gloss Black, la Gemini presenta una griglia Gloss Atlas, prese d’aria e rivestimenti inferiori in Gloss Black, insieme a cerchi da 21” Style 7001 Diamond Turned Silver dal design elegante e deciso.

L’interno è impreziosito da una grafica a doppio esagono, simbolo di dualità e unione, visibile su montanti B, soglie d’ingresso e luci di accesso. Pensata per le famiglie, la Discovery Gemini integra pratiche soluzioni come climatizzatore trizona, vano refrigerato tra i sedili anteriori e supporti multimediali Click & Go per i passeggeri posteriori.

Entrambe le versioni sono spinte dall’efficiente motore Ingenium D350 da 3.0 litri, capace di erogare 350 CV e 700 Nm di coppia, abbinato a una moderna tecnologia mild-hybrid a 48V. La trasmissione automatica a otto rapporti e la trazione integrale assicurano prestazioni elevate, anche in condizioni difficili. La capacità di traino di 3.500 kg con supporto della tecnologia Advanced Tow Assist conferma la versatilità del Discovery.

Tutta la gamma Discovery è stata arricchita con nuove finiture per i cerchi e dotazioni migliorate. Il cerchio da 22” Style 5124 è ora disponibile anche in Dark Grey con dettagli Gloss Black, mentre lo Style 5123 da 21” nero è un’opzione sulla versione Dynamic SE. Le versioni S, Dynamic SE e Dynamic HSE beneficiano di miglioramenti nelle dotazioni, tra cui il climatizzatore trizona ora incluso sulla Dynamic HSE.

Discovery introduce tre nuovi pacchetti pensati per le avventure in famiglia. Beach Days include soluzioni pratiche per le giornate al mare, come l’organizer per il vano di carico e la borsa termica elettrica. Il pacchetto Road Trip migliora l’esperienza di viaggio con supporti per dispositivi elettronici e capacità di carico estesa. Con Snow Days, invece, la Discovery si trasforma nella compagna ideale per gli sport invernali, grazie a barre portatutto, tappetini in gomma e catene da neve.

A questi si affiancano i già apprezzati Pet Pack, con accessori per il comfort degli animali domestici, e Biking Adventures, pensato per gli appassionati di ciclismo.

Come da tradizione, Discovery resta un SUV full-size capace e pronto a ogni sfida. La tecnologia All Terrain Progress Control e il sistema Terrain Response 2 permettono di affrontare ogni tipo di terreno con sicurezza, mentre la profondità di guado di 900 mm è tra le più alte del segmento.