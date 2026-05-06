Le Iene tornano su Italia 1 con ospite Arisa e nuovi approfondimenti sui casi di cronaca

Domani, giovedì 7 maggio, Le Iene tornano in prima serata su Italia 1, pronte a offrire un appuntamento denso di inchieste e ospiti d'eccezione. La conduzione sarà affidata ancora una volta a Veronica Gentili con Max Angioni e tra i protagonisti in studio spicca Arisa, cantante amata dal grande pubblico e sempre capace di conquistare l'audience con la sua energia.



I servizi al centro della puntata promettono di accendere il dibattito su alcuni dei casi di cronaca più seguiti d'Italia.



Gaston Zama approfondirà il caso Pierina Paganelli, presentando audio inediti che potrebbero cambiare la prospettiva dell'indagine. Si tratta di note vocali registrate da Romina Sebastiani, ex amica di Manuela Bianchi, in cui emergerebbero confidenze nuove su quanto accaduto. In particolare, secondo quanto raccolto, Manuela avrebbe confidato di non aver visto Louis Dassilva sulla scena del crimine e di aver rilasciato alcune dichiarazioni ai Pm solo perché indotta. A sostegno di questa ricostruzione ci sarebbero anche le parole di Serena Badia, ma la stessa oggi nega questa versione dei fatti. Zama ha quindi incontrato i principali volti connessi alla vicenda, fra cui Manuela Bianchi, Davide Barzan e Valeria Bartolucci, per cercare di fare ulteriore chiarezza.



Le Iene tornano anche sul caso Garlasco, rispondendo alle tesi contenute in alcuni audio realizzati da Chiara Ingrosso. Nel servizio si parla dell'esposto presentato dalla giornalista, che solleva dubbi sull'attendibilità di alcuni testimoni e sulla possibilità che siano stati commessi reati per depistare o influenzare le indagini e il dibattito mediatico intorno al delitto di Chiara Poggi.



Altro capitolo importante sarà dedicato alla strage di Erba: Max Andreetta presenta testimonianze inedite mai portate in aula. Questi nuovi elementi potrebbero gettare una luce diversa sulla sequenza degli eventi, soprattutto alla luce delle recenti anomalie segnalate in relazione allo scontrino del McDonald's, che già nei giorni scorsi aveva sollevato interrogativi sulla congruenza della ricostruzione nelle sentenze.



