Google debutta come sponsor alla Biennale di Venezia: AI e innovazione per il cinema

Per la prima volta nella storia, Google partecipa come sponsor ufficiale alla Biennale Cinema di Venezia, scegliendo questo importante evento internazionale per annunciare progetti e iniziative rivoluzionari a sostegno dell'industria creativa italiana. Alla Google Beach, nel cuore della Mostra, la tecnologia incontra il talento artistico in un mix destinato a segnare il futuro del settore.



Centrale tra le novità, l'ampliamento del progetto "AI Works for Italy", con un fondo di oltre 1,3 milioni di euro promosso da Google.org e cofinanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale. L'obiettivo è la riqualificazione di 2.500 professionisti del settore creativo, per supportare la crescita e la digitalizzazione delle imprese. I dati parlano chiaro: si ipotizza per l'Italia un impatto economico fino a 11 miliardi di euro di PIL aggiuntivo entro il 2035 e la creazione di 44.000 nuovi posti di lavoro nelle industrie creative. A rafforzare il progetto, la presenza di un Comitato Strategico Istituzionale.



Focus anche sulle tecnologie immersive: in occasione dei dieci anni di Venice Immersive debutta "100 ZEROS", iniziativa di produzione premium di Google che presenta tre progetti di Extended Reality realizzati con Android XR. Tra questi spiccano NEVATARS, curato da Andy Serkis e Josh Nelson Youssef, e Galápagos: L'ultimo Eden narrato dalla star Margot Robbie.



Anche YouTube è protagonista della Mostra, portando a Venezia tre progetti originali creati da Zhenia Kazankina, theShow e Lati Umani. YouTube annuncia inoltre due nuove iniziative in collaborazione con il cinema italiano: nasce il canale YouTube di Rai Cinema dedicato ai cortometraggi, mentre Minerva Pictures lancia una speciale iniziativa in 4K dedicata ai film passati dalla Mostra.



Moda e cinema si incontrano con Hogan, che celebra i quarant'anni di storia presentando il cortometraggio "HOGAN | MADE TO MOVE, BORN TO RISE", realizzato in collaborazione con Google. Il film ripercorre le icone delle quattro decadi del marchio attraverso l'uso delle avanzate tecnologie di Intelligenza Artificiale generativa applicata alla produzione cinematografica.



Infine, Rai Cinema inaugura il nuovo canale YouTube dedicato a cortometraggi e format originali, presentato ufficialmente alla Mostra. Il canale punta a "dare visibilità ai giovani talenti e sperimentare nuovi linguaggi per creare un punto di incontro digitale con le nuove generazioni", arricchendo la presenza digitale di Rai Cinema insieme a RaiPlay e alla TV tradizionale.



L'approdo di Google alla Biennale conferma il ruolo sempre più centrale della tecnologia nell'ecosistema creativo italiano, con iniziative rivolte a formazione, inclusione, innovazione e dialogo con le nuove generazioni.