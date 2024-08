L’estate del Grand Tour d’Italia in compagnia delle voci Audible

L’estate è finalmente arrivata e per molti italiani è tempo di migrare alla ricerca di nuove avventure e luoghi incantevoli da scoprire. Audible, la famosa società di audio entertainment di Amazon, propone il suo Gran Tour dell’Italia in compagnia delle voci dei migliori narratori.

Da Venezia al Salento, passando per Parma, Roma e la Versilia, i lettori potranno immergersi in un viaggio audioletterario alla scoperta della bellezza e della cultura italiane. Con audiolibri come “Corpi Minori” letto da Pietro Turano, che racconta il disagio di appartenere a luoghi dove le cose non accadono, o “La stagione bella” di Francesco Carofiglio, che ci porta nel mondo affascinante delle fragranze e della memoria olfattiva, Audible offre una varietà di storie coinvolgenti e appassionanti.

Dalla magia di Venezia con “La morte a Venezia” letto da Massimo Popolizio, all’atmosfera incantata della Toscana con “Giallo in Versilia” di Paolo Giannotti, gli audiolibri ci trasportano in luoghi intrisi di storia, mistero e bellezza.

Non mancano le avventure emozionanti a Parma con “La Certosa di Parma” di Stendhal, o a Napoli con “Il vecchio al mare” di Domenico Starnone, che ci riporta tra erotismo e crudele sottigliezza. Ma il viaggio non finisce qui, ci sono ancora le terre della Sicilia, della Sardegna e della Puglia da esplorare attraverso le storie di autori come Raffaello Mastrolonardo e Michela Murgia.

In questo estate di migrare, Audible si propone come compagno di viaggio ideale per chi desidera esplorare l’Italia con un nuovo e coinvolgente approccio. Grazie alle voci autorevoli dei narratori, il Bel Paese si rivela in tutta la sua bellezza e complessità, regalando ai lettori un’esperienza unica e indimenticabile.