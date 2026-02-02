Connect with us

Sport

LG e Snowit insieme per una promozione che porta gli appassionati direttamente sulle piste

Published

L’arrivo della stagione invernale richiama il fascino della neve, dello sport e del relax davanti alla TV. In questa cornice, LG e Snowit lanciano una nuova promozione che unisce tecnologia e passione per la montagna, offrendo agli utenti la possibilità di vivere un’esperienza completa tra sport e intrattenimento.

Da oggi fino al 15 marzo 2026, acquistando uno dei TV OLED o QNED LG in promozione, sarà possibile ricevere fino a 2.000 euro in voucher Snowit, utilizzabili per organizzare vacanze e attività in montagna: dagli skipass ai pacchetti hotel, dal noleggio dell’attrezzatura alle lezioni di sci. I voucher saranno validi fino a febbraio 2027 e potranno essere spesi liberamente sulla piattaforma digitale Snowit.

Snowit, infatti, rappresenta un punto di riferimento per chi desidera gestire in modo semplice e intuitivo la propria esperienza sulla neve. Attraverso sito e app, consente di prenotare tutto il necessario per una vacanza sciistica in un solo luogo, mettendo in contatto stazioni, servizi e utenti in un ecosistema digitale fluido e innovativo.

Allo stesso tempo, LG prosegue nel suo impegno a fianco del mondo sportivo con prodotti pensati per garantire la massima qualità visiva. I TV OLED e QNED offrono immagini nitide e movimenti fluidi, ideali per godersi appieno ogni disciplina sportiva. Le ampie diagonali degli schermi proiettano lo spettatore al centro dell’azione, mentre la tecnologia webOS consente di accedere facilmente a Sports Portal, l’app integrata che raccoglie informazioni e highlights dedicati alle principali discipline.

L’iniziativa si inserisce in una strategia che guarda a un pubblico sempre più attento alla qualità del tempo libero, tra innovazione tecnologica e passione sportiva. Una sinergia che permette di vivere la montagna in tutte le sue sfumature — dalla velocità sulla neve al comfort del proprio salotto.

 

