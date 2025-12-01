LG porta in Italia il nuovo proiettore CineBeam S: il cinema 4K entra in casa

LG Electronics ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano di LG CineBeam S (modello PU615U), un proiettore compatto a tiro corto pensato per trasformare qualsiasi ambiente domestico in una sala cinematografica personale. Il dispositivo, dotato di risoluzione 4K (3.840 x 2.160) e audio Dolby Atmos, coniuga tecnologia avanzata e design elegante, ponendosi come un punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità in spazi ridotti.

Ispirato al concept “Meraviglia oltre i limiti spaziali”, CineBeam S è stato progettato per offrire un’esperienza immersiva anche in ambienti di piccole dimensioni. Grazie alla tecnologia a tiro corto, basta una distanza minima di soli 8,1 centimetri per proiettare immagini da 40 pollici, mentre con 39,3 centimetri si può raggiungere una diagonale di 100 pollici.

Il proiettore utilizza un sistema laser RGB che copre il 154% dello spazio colore DCI-P3, assicurando una resa cromatica precisa e vivace. Con una luminosità di 500 ANSI lumen e un rapporto di contrasto di 450.000:1, il dispositivo restituisce immagini nitide e profondi toni di nero, anche in condizioni di illuminazione ambientale variabile.

Uno dei punti di forza di CineBeam S è la facilità d’uso. La funzione di regolazione automatica dello schermo consente una configurazione immediata e precisa, mentre le opzioni di Screen Scaling & Shifting e di Wall Color Adjustment permettono di adattare la proiezione a superfici di colore non uniforme. Tutto ciò rende il dispositivo ideale per chi desidera godere della massima qualità senza complicazioni di installazione o ingombri.

Il sistema di altoparlanti stereo integrati con supporto Dolby Atmos offre un suono avvolgente, eliminando la necessità di speaker aggiuntivi. Inoltre, l’esperienza d’uso risulta intuitiva grazie al telecomando in dotazione e alla compatibilità con l’app LG ThinQ, che consente di gestire il proiettore direttamente dallo smartphone.

Sul fronte della connettività, CineBeam S integra webOS, lo stesso sistema operativo degli smart TV LG, che garantisce accesso immediato a numerosi contenuti e servizi di streaming. È possibile collegare dispositivi esterni tramite ingressi HDMI e USB Type-C, oppure trasmettere contenuti in modalità wireless grazie ad AirPlay 2 e Screen Share.

Dal punto di vista estetico, il CineBeam S si distingue per il design minimale e raffinato, con una finitura metallica che ne sottolinea la cura costruttiva. Le dimensioni estremamente compatte — 110×160×160 mm per un peso di soli 1,9 kg — lo rendono facilmente trasportabile e adatto a qualsiasi ambiente domestico. Un vero concentrato di tecnologia che combina eleganza, praticità e performance.

Il nuovo LG CineBeam S è già disponibile in Italia al prezzo consigliato di 1.299 euro. Con questo modello, LG conferma il proprio impegno nel portare l’esperienza cinematografica di alta qualità direttamente nelle case degli utenti, offrendo una sintesi perfetta tra innovazione, design e intrattenimento.