LG presenta in Italia la nuova collezione 2025 di TV QNED evo AI

In un’importante mossa per il mercato dell’elettronica di consumo, LG Electronics ha lanciato ufficialmente la collezione 2025 di TV QNED evo AI in Italia. La nuova gamma è disponibile sia sull’LG Online Shop che nei maggiori negozi di elettronica.

LG ha introdotto il QNED evo AI come un deciso passo avanti tecnologico rispetto alla gamma precedente. In analogia con l’evoluzione della tecnologia OLED in OLED evo avvenuta nel 2021, la nuova collezione offre migliorie che ampliano l’accessibilità degli elementi tipici della fascia premium a un pubblico sempre più vasto.

I nuovi TV QNED evo AI di LG si distinguono per l’uso dei processori ad alte prestazioni delle serie α9 e α8, la tecnologia MiniLED e la tecnologia True Wireless 4K 144 Hz, accompagnate dalla certificazione del 100% del volume colore.

Il top di gamma, il modello QNED9M, è dotato del processore α9 Gen 8 con IA, mentre gli altri modelli QNED93, QNED86 e QNED87 montano il processore α8 Gen 2 con IA. Questi processori sono coadiuvati dalla tecnologia Dynamics QNED Color Solution, che promette colori ricchi e realistici in ogni condizione di luce. Inoltre, il Precision Dimming Pro con MiniLED migliora il contrasto delle immagini, aumentando la profondità e la realismo della resa visiva.

Un’altra innovazione è la tecnologia True Wireless 4K 144 Hz, che semplifica l’installazione del TV e mantiene la qualità dell’immagine senza l’ingombro di cavi, grazie allo Zero Connect Box. Questo dispositivo raccoglie tutte le connessioni, ottimizzando lo spazio e migliorando l’esperienza di visione.

Compatibile con l’app di Xbox e LG Gaming Portal, la collezione offre un’esperienza gaming ottimale grazie a un refresh rate di 144 Hz in 4K con VRR e AMD FreeSync™ Premium. Le quattro porte HDMI 2.1 e il Game Optimizer ampliano ulteriormente le possibilità per i gamer.

La collezione si distingue anche per il design ultrasottile, con modelli che variano da 43 a 100 pollici. I prezzi partono da 699 euro per i modelli più piccoli, salendo fino a 4.999 euro per quelli da 100 pollici. In occasione del lancio, LG offre una promozione con la possibilità di ottenere un abbonamento gratuito di 12 mesi a DAZN e un regalo esclusivo con l’acquisto di TV selezionati.