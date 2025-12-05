LG punta sulla sostenibilità: Digital Signage più efficiente e a basse emissioni

LG Electronics conferma il proprio impegno verso un futuro a basse emissioni, rafforzando la propria strategia di sostenibilità attraverso soluzioni di Digital Signage capaci di coniugare innovazione tecnologica e responsabilità ambientale. L’azienda mira a ridurre in modo significativo la propria impronta carbonica, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo “Zero Carbon 2030” e della vision ESG “Better Life for All”.

Il contributo di LG alla sostenibilità parte dall’innovazione. I prodotti della linea Digital Signage sono progettati per offrire prestazioni elevate con un consumo energetico ridotto. La tecnologia M+ impiegata nei display ad alta luminosità permette di mantenere immagini brillanti e nitide riducendo l’assorbimento energetico rispetto ai tradizionali sistemi RGB. Allo stesso modo, i nuovi modelli di LED Signage consentono un risparmio di energia fino al 42% grazie al miglioramento delle sorgenti luminose e delle modalità operative.

Anche la gestione intelligente dei dispositivi contribuisce a contenere i consumi. Piattaforme proprietarie come LG ConnectedCare, SuperSign CMS e SuperSign Control+ regolano automaticamente la luminosità in base all’ambiente, spengono i display quando non sono in uso e ne pianificano i cicli operativi, favorendo un utilizzo efficiente dell’energia e riducendo sprechi.

Un altro pilastro della strategia di LG è l’impiego di materiali riciclati e packaging sostenibile. Gli schermi OLED, grazie all’assenza della retroilluminazione LCD, riducono fino al 90% l’uso di plastica nella produzione dei moduli, diminuendo al contempo i rifiuti e le emissioni di gas serra. I Kiosk dell’azienda, con tecnologia in-Touch, semplificano la produzione eliminando i pannelli touch e riducendo l’impiego di indio, contribuendo così a una diminuzione delle emissioni di CO₂.

Anche i display della serie UL3J-E si distinguono per l’utilizzo di resine riciclate nelle cover posteriori e per un packaging realizzato con inchiostro nero e cartone riciclato. La nuova serie UL3Q incarna la stessa filosofia, confermando la coerenza dell’approccio ESG dell’azienda: una strategia che integra responsabilità ambientale e innovazione tecnologica per offrire soluzioni più sostenibili.

L’impegno di LG è supportato da importanti certificazioni e riconoscimenti internazionali che attestano i risultati ottenuti nel percorso di riduzione dell’impatto ambientale. I TV OLED evo hanno ricevuto per il quinto anno consecutivo i riconoscimenti Carbon Trust “Reducing CO₂” e “Measured CO₂”, oltre alla certificazione Intertek Resource Efficiency, che conferma la diminuzione delle emissioni lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. Anche nel settore della climatizzazione l’attenzione alla sostenibilità è evidente: le cassette a 4 vie LG sono state premiate con la certificazione TÜV Rheinland per un processo produttivo innovativo che consente di risparmiare ogni anno circa 270 tonnellate di plastica e oltre 4.400 tonnellate di CO₂ equivalenti.

Le nuove iniziative nel settore del Digital Signage si inseriscono perfettamente nella strategia ESG più ampia di LG, che mira a coniugare innovazione e rispetto per l’ambiente. Con queste azioni, l’azienda dimostra come la tecnologia possa evolversi in modo responsabile e contribuire concretamente a un futuro più sostenibile, offrendo ai propri clienti soluzioni in grado di ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare a prestazioni e qualità.