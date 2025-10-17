LG QNED evo AI QNED86 da 100″: il nuovo gigante dell’intrattenimento domestico arriva in Italia

Il mercato dei televisori di grande formato si arricchisce di un protagonista d’eccezione: LG QNED evo AI QNED86 da 100’’, disponibile da oggi in Italia. Questo imponente televisore, dotato di tecnologie di ultima generazione e della piattaforma smart webOS 25, promette di trasformare il salotto di casa in una vera e propria sala cinematografica.

La domanda per schermi extra large è in forte crescita: secondo le stime di Omdia, le spedizioni globali di TV oltre gli 80 pollici registreranno un incremento del 44% tra il 2025 e il 2029. LG intercetta questo trend con un prodotto pensato per chi desidera un’esperienza immersiva senza compromessi, unendo qualità visiva, audio di livello cinematografico e funzioni smart avanzate.

Il TV da 100 pollici è parte della nuova gamma QNED evo AI lanciata in primavera. La tecnologia proprietaria Dynamic QNED Color sostituisce i tradizionali Quantum Dot, offrendo colori più ricchi, realistici e fedeli alla percezione umana, sia in ambienti luminosi che in stanze buie. La resa cromatica è certificata Intertek per il raggiungimento del 100% del volume colore, una garanzia di qualità per chi cerca immagini vive e naturali.

A supportare la resa visiva interviene la Precision Dimming con MiniLED, che controlla la retroilluminazione in centinaia di zone per migliorare contrasto e luminosità, regalando profondità e dettagli impareggiabili.

Il cuore pulsante di questo televisore è il processore α8 AI Gen2, che utilizza l’Intelligenza Artificiale per riconoscere e ottimizzare automaticamente ogni tipo di contenuto. La funzione AI Picture Pro elabora le immagini in tempo reale per restituire un livello di dettaglio superiore, mentre Dolby Vision e Dolby Atmos assicurano immagini perfette e audio surround immersivo.

Anche gli appassionati di gaming troveranno in questo modello un alleato formidabile: il supporto a refresh rate fino a 144Hz con VRR e AMD FreeSync garantisce fluidità e reattività eccezionali, rendendo ogni partita più coinvolgente che mai.

L’esperienza smart è affidata alla piattaforma webOS 25, che offre accesso diretto alle principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Rai Play e Disney+.

Grazie all’Intelligenza Artificiale integrata, la navigazione diventa semplice, intuitiva e veloce: l’utente può parlare direttamente al telecomando puntatore per effettuare ricerche con AI Search o ottenere risposte in tempo reale grazie all’integrazione con Microsoft Copilot.

Come tutti i TV LG 2025, anche il QNED86 da 100’’ beneficia del programma webOS Re:New, che garantisce quattro aggiornamenti della piattaforma in cinque anni, assicurando sicurezza e funzionalità sempre al passo con i tempi.

Con la sua imponente diagonale da 100 pollici, la tecnologia MiniLED, la potenza dell’AI e la versatilità di webOS, il nuovo LG QNED evo AI QNED86 rappresenta una soluzione ideale per chi desidera vivere film, serie TV e giochi con la stessa intensità di una sala cinema.

Il televisore è già disponibile su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica di consumo.