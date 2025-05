LG raggiunge un traguardo storico: 10 milioni di TV OLED venduti in Europa

LG Electronics ha annunciato un importante traguardo, con la vendita di oltre 10 milioni di unità di TV OLED in Europa. Dal loro debutto nel mercato nel 2013, le TV OLED di LG hanno continuamente spinto in avanti i confini della tecnologia, ridefinendo lo standard del segmento dei TV di fascia alta.

Secondo i dati di Omdia, LG ha superato le 10 milioni di unità vendute nel mese di aprile 2025, consolidando la sua posizione di leadership nel mercato europeo. Questo successo è stato costruito grazie a una crescita costante nel corso degli anni: dai 2 milioni di unità vendute nel 2019, a 4,9 milioni nel 2021, fino a 8 milioni nel 2023 e 9,5 milioni nel 2024. Nel primo trimestre del 2025, LG ha registrato un fatturato di circa 391.100 TV OLED spediti in Europa, raggiungendo una quota di mercato del 56,4%.

Il cuore della tecnologia OLED di LG è rappresentato dal processore con Intelligenza Artificiale (IA) della serie α. La gamma LG OLED evo AI 2025 utilizza il processore α11 Gen 2, dotato di tecnologia Brightness Booster Ultimate, che offre una luminosità tre volte superiore rispetto ai TV OLED tradizionali. Questa avanzata tecnologia è in grado di garantire una qualità delle immagini straordinaria grazie ai neri perfetti, alla fedeltà cromatica e alle certificazioni di UL Solutions, Intertek e TÜV Rheinland.

Ma l’offerta di LG non si ferma alla sola qualità delle immagini. Grazie a nuove funzionalità IA, come AI Search e AI Chatbot, l’esperienza d’uso è personalizzata e intuitiva. La piattaforma webOS di LG, facile da navigare grazie al Telecomando puntatore con IA, offre un catalogo di contenuti imperdibile, spaziando dal cinema alle serie TV, dai giochi alla musica. L’ecosistema webOS si configura come un vero hub per l’intrattenimento casalingo.

A commentare questo traguardo, Heaven Lee, Europe Regione Representative di LG Electronics, ha dichiarato: “I TV OLED di LG hanno ridefinito lo standard dei TV di fascia alta, offrendo un’esperienza di visione unica. La collezione LG OLED evo AI 2025 offre display ancora più luminosi e contenuti sempre più ricchi e accessibili, grazie all’integrazione dell’IA sulla piattaforma webOS, per offrire un’esperienza immersiva a tutti gli utenti in Europa.”

Per celebrare questo storico traguardo, LG ha lanciato l’iniziativa “LG Streaming Week”, che offre agli utenti di Smart TV LG di 42 Paesi la possibilità di accedere a contenuti in streaming gratuiti o scontati fino al 30 giugno. Questo impegno costante verso l’innovazione e l’esperienza utente ha consolidato la reputazione di LG come punto di riferimento nella tecnologia dei televisori premium.