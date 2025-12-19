Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

LG Sound Suite, la rivoluzione dell’audio domestico debutta al CES 2026

Published

LG ha scelto il CES 2026 per presentare LG Sound Suite, il primo sistema audio modulare al mondo con tecnologia Dolby Atmos FlexConnect. Un’innovazione importante per il mercato dell’intrattenimento domestico che punta a reinventare l’esperienza sonora con un approccio flessibile, intelligente e completamente wireless.

Al cuore della nuova suite si trova la soundbar H7, la prima a integrare la tecnologia Dolby Atmos FlexConnect, capace di adattare l’audio in base all’ambiente senza la necessità di installazioni complesse. Questo sistema è pensato per offrire la massima libertà ai consumatori: grazie alla compatibilità con i TV premium LG, ciascun utente può configurare il proprio home cinema scegliendo fra 27 combinazioni diverse di componenti wireless, tra cui i diffusori surround M7 e M5 e il subwoofer W7.

La flessibilità di LG Sound Suite consente di passare da una configurazione compatta a un sistema home theater completo fino a 13.1.7 canali. Quando la soundbar H7 funge da unità principale, qualsiasi TV collegato via HDMI diventa automaticamente compatibile con Dolby Atmos FlexConnect. La tecnologia sarà inoltre disponibile su tutta la gamma di TV premium LG del 2026 e su alcuni modelli del 2025 tramite aggiornamento software.

Il lancio di LG Sound Suite si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la qualità del suono domestico. Con lo streaming che ha sostituito i supporti fisici, la richiesta di esperienze immersive è aumentata. LG risponde con una soluzione che unisce semplicità, prestazioni elevate e ottimizzazione intelligente.

Un ruolo chiave lo giocano le nuove funzioni Sound Follow e Room Calibration Pro. Sound Follow, basata su tecnologia ultra-wideband (UWB), regola automaticamente il punto di ascolto in base alla posizione dell’utente, garantendo un’immersione personalizzata. Room Calibration Pro analizza invece le caratteristiche acustiche della stanza e, grazie all’intelligenza artificiale, ottimizza il suono per offrire un equilibrio perfetto da ogni punto d’ascolto.

Al centro delle prestazioni della soundbar H7 si trova il processore α11 Gen 3 con AI, lo stesso dei TV OLED di punta LG. Questo chip, attraverso il deep learning e la Neural Processing Unit, perfeziona la qualità del suono rendendolo più preciso e realistico. La modalità AI Sound Pro+ trasforma l’audio stereo in un’esperienza multicanale avvolgente, con una chiara separazione tra voci, musica ed effetti sonori, adattando automaticamente il profilo audio al tipo di contenuto.

Ogni componente della suite è dotato di diffusori Peerless, da oltre un secolo sinonimo di eccellenza audio. La combinazione tra queste prestazioni e la flessibilità del Dolby Atmos FlexConnect dà origine a un sistema che promette di ridefinire gli standard dell’audio domestico.

“Insieme a Dolby, abbiamo fatto sì che l’audio immersivo entri in ogni abitazione. LG Sound Suite è una testimonianza del nostro impegno condiviso per l’innovazione audio”, ha dichiarato Lee Jeong-seok, responsabile della Divisione Audio di LG Media Entertainment Solution Company. “LG Sound Suite combina Dolby Atmos FlexConnect con il suo design modulare wireless e la calibrazione guidata dall’intelligenza artificiale, permettendo ai consumatori di avere il sistema che desiderano e di godere di un suono cinematografico da qualsiasi posto della casa.”

Anche Dolby sottolinea la portata dell’innovazione. “Dolby e LG stanno dando il via a un nuovo livello di performance audio per chiunque desideri un suono migliore con Dolby Atmos. Che i diffusori siano posizionati su uno scaffale o nascosti in un angolo, Dolby Atmos FlexConnect si integra naturalmente in qualsiasi casa senza la complessità dei sistemi tradizionali. Siamo entusiasti che i consumatori possano sperimentare questo nuovo livello di prestazioni audio,” ha commentato John Couling, Senior Vice President of Entertainment di Dolby Laboratories.

LG Sound Suite sarà protagonista al CES 2026, dal 6 al 9 gennaio, presso lo stand LG, offrendo un’anteprima di quella che promette di essere una nuova era per il suono immersivo domestico.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

Cesare Cremonini torna con “Ragazze facili”: una ballad potente che racconta la fragilità dell’uomo moderno

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Spettacolo

“NINO. 18 GIORNI”: Toni D’Angelo racconta suo padre in un viaggio tra memoria, musica e radici

Sport

Sony Music Italy e AS Roma celebrano i 50 anni di “ROMA (NON SI DISCUTE, SI AMA)”

Motori

Stellantis Pro One al Salone di Bruxelles: debutta il tre ruote elettrico Fiat Professional TRIS

Motori

La federazione Italiana golf ufficializza la collaborazione FIG-Kia Italia

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Tecnologia

LG Sound Suite, la rivoluzione dell’audio domestico debutta al CES 2026

Tecnologia

Come lavorano gli italiani? ASUS svela il galateo delle call e il multitasking creativo

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Motori

Alfa Romeo inaugura il 2026 al Bruxelles Motor Show con un’anteprima esclusiva

Motori

KGM Actyon HEV: il nuovo SUV full-hybrid coreano arriva in Italia

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Senza categoria

POLLIO torna con il nuovo singolo “Mi sei mancata tanto” e annuncia l’album “Dopo la bomba”

Tecnologia

Huawei Watch GT 6 Christmas Edition: eleganza e tecnologia sotto l’albero

Spettacolo

“Totalmente Incompatibili”: Nuzzo e Di Biase tornano a teatro con una nuova tournée nazionale

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Renault Group introduce la prima gamma di oli motore premium a ridotta carbon footprint

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Motori

Honda ridefinisce il futuro al Japan Mobility Show 2025 con l’EV Outlier Concept

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Motori

Volkswagen lancia la campagna “Ready to Rock Again?” per la nuova T-Roc

Motori

Citroën Berlingo alla guida della mobilità sostenibile con il progetto HVO Aurora Trial
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

Come lavorano gli italiani? ASUS svela il galateo delle call e il multitasking creativo

Le riunioni di lavoro, ormai parte integrante della quotidianità professionale, si rivelano per molti italiani un terreno di abitudini singolari, contrasti di genere e...

21 ore ago

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Dopo un 2025 straordinario, culminato con lo show-evento a Rho Fiera Milano, Tony Boy è pronto a compiere un nuovo e decisivo passo nella...

21 ore ago

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Milano si prepara a vivere ancora una volta uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Radio Italia Live – Il Concerto tornerà in Piazza...

22 ore ago

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Con l’arrivo delle feste, tra viaggi, incontri in famiglia e scambio di regali, cresce il desiderio di vivere ogni istante con intensità e autenticità....

23 ore ago