LG Sound Suite, la rivoluzione dell’audio domestico debutta al CES 2026

LG ha scelto il CES 2026 per presentare LG Sound Suite, il primo sistema audio modulare al mondo con tecnologia Dolby Atmos FlexConnect. Un’innovazione importante per il mercato dell’intrattenimento domestico che punta a reinventare l’esperienza sonora con un approccio flessibile, intelligente e completamente wireless.

Al cuore della nuova suite si trova la soundbar H7, la prima a integrare la tecnologia Dolby Atmos FlexConnect, capace di adattare l’audio in base all’ambiente senza la necessità di installazioni complesse. Questo sistema è pensato per offrire la massima libertà ai consumatori: grazie alla compatibilità con i TV premium LG, ciascun utente può configurare il proprio home cinema scegliendo fra 27 combinazioni diverse di componenti wireless, tra cui i diffusori surround M7 e M5 e il subwoofer W7.

La flessibilità di LG Sound Suite consente di passare da una configurazione compatta a un sistema home theater completo fino a 13.1.7 canali. Quando la soundbar H7 funge da unità principale, qualsiasi TV collegato via HDMI diventa automaticamente compatibile con Dolby Atmos FlexConnect. La tecnologia sarà inoltre disponibile su tutta la gamma di TV premium LG del 2026 e su alcuni modelli del 2025 tramite aggiornamento software.

Il lancio di LG Sound Suite si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la qualità del suono domestico. Con lo streaming che ha sostituito i supporti fisici, la richiesta di esperienze immersive è aumentata. LG risponde con una soluzione che unisce semplicità, prestazioni elevate e ottimizzazione intelligente.

Un ruolo chiave lo giocano le nuove funzioni Sound Follow e Room Calibration Pro. Sound Follow, basata su tecnologia ultra-wideband (UWB), regola automaticamente il punto di ascolto in base alla posizione dell’utente, garantendo un’immersione personalizzata. Room Calibration Pro analizza invece le caratteristiche acustiche della stanza e, grazie all’intelligenza artificiale, ottimizza il suono per offrire un equilibrio perfetto da ogni punto d’ascolto.

Al centro delle prestazioni della soundbar H7 si trova il processore α11 Gen 3 con AI, lo stesso dei TV OLED di punta LG. Questo chip, attraverso il deep learning e la Neural Processing Unit, perfeziona la qualità del suono rendendolo più preciso e realistico. La modalità AI Sound Pro+ trasforma l’audio stereo in un’esperienza multicanale avvolgente, con una chiara separazione tra voci, musica ed effetti sonori, adattando automaticamente il profilo audio al tipo di contenuto.

Ogni componente della suite è dotato di diffusori Peerless, da oltre un secolo sinonimo di eccellenza audio. La combinazione tra queste prestazioni e la flessibilità del Dolby Atmos FlexConnect dà origine a un sistema che promette di ridefinire gli standard dell’audio domestico.

“Insieme a Dolby, abbiamo fatto sì che l’audio immersivo entri in ogni abitazione. LG Sound Suite è una testimonianza del nostro impegno condiviso per l’innovazione audio”, ha dichiarato Lee Jeong-seok, responsabile della Divisione Audio di LG Media Entertainment Solution Company. “LG Sound Suite combina Dolby Atmos FlexConnect con il suo design modulare wireless e la calibrazione guidata dall’intelligenza artificiale, permettendo ai consumatori di avere il sistema che desiderano e di godere di un suono cinematografico da qualsiasi posto della casa.”

Anche Dolby sottolinea la portata dell’innovazione. “Dolby e LG stanno dando il via a un nuovo livello di performance audio per chiunque desideri un suono migliore con Dolby Atmos. Che i diffusori siano posizionati su uno scaffale o nascosti in un angolo, Dolby Atmos FlexConnect si integra naturalmente in qualsiasi casa senza la complessità dei sistemi tradizionali. Siamo entusiasti che i consumatori possano sperimentare questo nuovo livello di prestazioni audio,” ha commentato John Couling, Senior Vice President of Entertainment di Dolby Laboratories.

LG Sound Suite sarà protagonista al CES 2026, dal 6 al 9 gennaio, presso lo stand LG, offrendo un’anteprima di quella che promette di essere una nuova era per il suono immersivo domestico.