L’intelligenza artificiale rivoluziona i NAS: ASUSTOR presenta la nuova Photo Gallery

ASUSTOR lancia una nuova versione beta di Photo Gallery, un aggiornamento destinato a cambiare il modo in cui le famiglie e gli appassionati di fotografia gestiscono e archiviano i propri ricordi. Grazie all’integrazione di algoritmi di riconoscimento facciale basato su intelligenza artificiale locale, la piattaforma trasforma i NAS dell’azienda in soluzioni intelligenti e completamente sicure per la gestione delle immagini personali.

La caratteristica più innovativa introdotta da questa versione è l’elaborazione interamente offline delle foto, un approccio che garantisce la piena tutela della privacy. Tutte le operazioni di analisi e riconoscimento dei volti avvengono esclusivamente sul dispositivo, senza l’invio di dati o immagini a server esterni. In questo modo, le fotografie rimangono protette all’interno della propria rete domestica, senza rischi derivanti da terze parti o servizi cloud.

Il riconoscimento facciale permette al sistema di raggruppare automaticamente le immagini in album dedicati alle persone ritratte, semplificando la ricerca e la navigazione tra migliaia di scatti. Questa funzione consente di ottenere una catalogazione precisa e intuitiva, restituendo un’esperienza di utilizzo immediata e coinvolgente. A completare l’offerta, la gestione della geolocalizzazione offre agli utenti la possibilità di rivivere i propri viaggi attraverso mappe interattive dettagliate.

La nuova Photo Gallery rappresenta una risposta concreta alla crescente esigenza di controllo e protezione dei dati personali. Con le principali piattaforme di archiviazione online che hanno progressivamente ridotto o eliminato i piani gratuiti, i NAS ASUSTOR emergono come un’alternativa strategica: la soluzione consente di eliminare i canoni mensili dei servizi cloud offrendo una capacità di archiviazione praticamente illimitata, a fronte di un solo investimento iniziale.

L’integrazione con l’app mobile AiPhoto crea un ecosistema privato e sicuro che permette di centralizzare le foto provenienti dagli smartphone di tutti i membri della famiglia. Ogni utente può gestire facilmente il proprio archivio, mentre la funzione di deduplicazione intelligente ottimizza lo spazio disco, eliminando automaticamente le copie ridondanti. La visione delle immagini diventa inoltre più piacevole grazie a slideshow dinamici accompagnati da sottofondi musicali, perfetti per un uso domestico o professionale.

*Il pilastro di questo aggiornamento è l’intelligenza artificiale dedicata al riconoscimento dei volti, che permette di generare automaticamente gallerie personalizzate per ogni persona, rendendo la ricerca dei propri cari immediata e coinvolgente.* Questa innovazione sottolinea l’impegno di ASUSTOR nel coniugare tecnologia, praticità e sicurezza.

Fondata nel 2011 da un investimento diretto di ASUSTeK Computer Inc., ASUSTOR si è consolidata nel tempo come uno dei principali produttori di soluzioni NAS e sistemi di videosorveglianza. L’azienda sviluppa e integra hardware, firmware e applicazioni con l’obiettivo di offrire esperienze d’uso di alto livello e una gamma di prodotti in grado di rispondere alle esigenze più diverse in ambito storage.

Con la nuova Photo Gallery, ASUSTOR segna un ulteriore passo avanti verso la gestione intelligente dei ricordi digitali, coniugando l’avanzamento dell’intelligenza artificiale all’assoluta tutela della privacy.