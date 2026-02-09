Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

L’intelligenza artificiale rivoluziona i NAS: ASUSTOR presenta la nuova Photo Gallery

Published

ASUSTOR lancia una nuova versione beta di Photo Gallery, un aggiornamento destinato a cambiare il modo in cui le famiglie e gli appassionati di fotografia gestiscono e archiviano i propri ricordi. Grazie all’integrazione di algoritmi di riconoscimento facciale basato su intelligenza artificiale locale, la piattaforma trasforma i NAS dell’azienda in soluzioni intelligenti e completamente sicure per la gestione delle immagini personali.

La caratteristica più innovativa introdotta da questa versione è l’elaborazione interamente offline delle foto, un approccio che garantisce la piena tutela della privacy. Tutte le operazioni di analisi e riconoscimento dei volti avvengono esclusivamente sul dispositivo, senza l’invio di dati o immagini a server esterni. In questo modo, le fotografie rimangono protette all’interno della propria rete domestica, senza rischi derivanti da terze parti o servizi cloud.

Il riconoscimento facciale permette al sistema di raggruppare automaticamente le immagini in album dedicati alle persone ritratte, semplificando la ricerca e la navigazione tra migliaia di scatti. Questa funzione consente di ottenere una catalogazione precisa e intuitiva, restituendo un’esperienza di utilizzo immediata e coinvolgente. A completare l’offerta, la gestione della geolocalizzazione offre agli utenti la possibilità di rivivere i propri viaggi attraverso mappe interattive dettagliate.

La nuova Photo Gallery rappresenta una risposta concreta alla crescente esigenza di controllo e protezione dei dati personali. Con le principali piattaforme di archiviazione online che hanno progressivamente ridotto o eliminato i piani gratuiti, i NAS ASUSTOR emergono come un’alternativa strategica: la soluzione consente di eliminare i canoni mensili dei servizi cloud offrendo una capacità di archiviazione praticamente illimitata, a fronte di un solo investimento iniziale.

L’integrazione con l’app mobile AiPhoto crea un ecosistema privato e sicuro che permette di centralizzare le foto provenienti dagli smartphone di tutti i membri della famiglia. Ogni utente può gestire facilmente il proprio archivio, mentre la funzione di deduplicazione intelligente ottimizza lo spazio disco, eliminando automaticamente le copie ridondanti. La visione delle immagini diventa inoltre più piacevole grazie a slideshow dinamici accompagnati da sottofondi musicali, perfetti per un uso domestico o professionale.

*Il pilastro di questo aggiornamento è l’intelligenza artificiale dedicata al riconoscimento dei volti, che permette di generare automaticamente gallerie personalizzate per ogni persona, rendendo la ricerca dei propri cari immediata e coinvolgente.* Questa innovazione sottolinea l’impegno di ASUSTOR nel coniugare tecnologia, praticità e sicurezza.

Fondata nel 2011 da un investimento diretto di ASUSTeK Computer Inc., ASUSTOR si è consolidata nel tempo come uno dei principali produttori di soluzioni NAS e sistemi di videosorveglianza. L’azienda sviluppa e integra hardware, firmware e applicazioni con l’obiettivo di offrire esperienze d’uso di alto livello e una gamma di prodotti in grado di rispondere alle esigenze più diverse in ambito storage.

Con la nuova Photo Gallery, ASUSTOR segna un ulteriore passo avanti verso la gestione intelligente dei ricordi digitali, coniugando l’avanzamento dell’intelligenza artificiale all’assoluta tutela della privacy.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Motori

Honda NSX Tribute by Italdesign: il viaggio tra Giappone e Milano che celebra un’icona

Spettacolo

eroCaddeo omaggia la Sardegna con il videoclip di “No Potho Reposare”

Spettacolo

I più grandi successi dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show di Bad Bunny

Motori

Škoda Epiq: il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che rivoluziona l’accessibilità alla mobilità a zero emissioni

Spettacolo

GIORGIA: il suo album “G” è certificato ORO

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Motori

Lepas guida la svolta verso una mobilità elegante e sostenibile

Motori

Fiat e Piero Chiambretti tornano insieme per “Sulla neve”, lo spot dei Giochi Milano-Cortina 2026

Senza categoria

Roberto Cacciapaglia firma la colonna sonora del Gran Finale di Milano Cortina 2026

Società

Domani sera a “È sempre Cartabianca”: sicurezza, povertà e il caso Crans-Montana

Motori

Suzuki porta innovazione e sostenibilità al Pescare Show 2026 di Rimini

Motori

JAC Group e Brembo siglano una partnership strategica per l’innovazione della mobilità del futuro

Motori

Lancia rilancia il suo futuro sportivo: al Racing Meeting 2026 svelati i piani per la nuova stagione

Spettacolo

Luciano Ligabue annuncia “La Notte di Certe Notti”: il gran finale del tour nei palasport italiani

Spettacolo

Paola Iezzi conquista Milano con “IEZZ WE CAN!!!”: cinque serate sold out e un nuovo capitolo artistico

Tecnologia

L’intelligenza artificiale rivoluziona i NAS: ASUSTOR presenta la nuova Photo Gallery

Turismo

Goldengel Suites: il nuovo volto del lusso nel cuore di Caldaro

Moda

Levi’s celebra l’originalità con la nuova campagna globale “Behind Every Original”

Motori

Suzuki svela la nuova Across Plug-In Hybrid: efficienza, potenza e tecnologia in un unico SUV

Giochi

Pokémon celebra i 30 anni con la campagna globale “Qual è il tuo preferito?”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

JAC Group e Brembo siglano una partnership strategica per l’innovazione della mobilità del futuro

JAC Group, uno dei principali produttori di auto cinesi, e Brembo, leader globale nelle soluzioni frenanti, hanno firmato il 5 febbraio un accordo di...

20 ore ago

Sport

TCL celebra Milano Cortina 2026 con la campagna “It’s Your Greatness”

TCL inaugura ufficialmente la propria presenza ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con una campagna globale che unisce innovazione tecnologica,...

1 giorno ago

Sport

Samsung inaugura la Samsung House a Milano in vista di Milano Cortina 2026

Nel cuore di Milano, presso il prestigioso Palazzo Serbelloni, Samsung ha inaugurato ufficialmente la Samsung House, un nuovo hub dedicato ad atleti, media e...

5 giorni ago

Tecnologia

Huawei celebra San Valentino con “Ora è il vostro momento”: tecnologia e connessione per gli innamorati

In occasione di San Valentino, Huawei presenta la campagna “Ora è il vostro momento”, un’iniziativa che unisce innovazione e sentimento per trasformare la tecnologia...

5 giorni ago