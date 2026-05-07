X-Style esplora i fenomeni moda: dal vintage a Il Diavolo veste Prada

Torna il magazine "X-Style" su Canale 5, condotto da Giorgia Venturini, per un nuovo appuntamento dedicato ai fenomeni che stanno ridefinendo il mondo della moda.

Tra i temi principali della puntata c'è un focus approfondito sul vintage, un settore in costante crescita che oggi popola festival, red carpet e passerelle. Ida Galati, professoressa presso l'università IULM di Milano e autrice del blog "le stanze della moda", offre la sua analisi personale su questo fenomeno, sottolineando la vitalità e la forza di attrazione dello stile retrò nelle scelte di brand, influencer e appassionati.

Il vintage non rappresenta solo una tendenza passeggera ma ormai un vero e proprio movimento culturale: capi unici, storie da indossare e valori di sostenibilità stanno conquistando un pubblico sempre più ampio e variegato. I festival dedicati e la presenza sulle passerelle testimoniano come il passato sia tornato protagonista dell'attualità fashion.

Nella stessa puntata l'attenzione si sposta su Il Diavolo veste Prada, l'iconico titolo che continua ad appassionare migliaia di persone tra eventi, curiosità e sorprese legate a una delle pellicole più influenti dell'immaginario moda contemporaneo. Una storia che non smette di ispirare e suscitare entusiasmo, consolidando il legame tra cinema e stile anche a distanza di anni dalla sua uscita.

"X-Style" offre così uno sguardo aggiornato e attento sulle evoluzioni più emozionanti della moda contemporanea, tra tradizione, cinema e nuove consapevolezze green.