Outerwear da weekend: funzionalità e stile con Kimonorain e Pyrenex

Scopri la selezione di outerwear di Kimonorain e Pyrenex, tra piumini e impermeabili versatili e contemporanei, ideali per ogni gita fuori porta.

Scegliere il capospalla giusto è fondamentale per affrontare al meglio ogni fuga durante il fine settimana: dal lago alle colline, passando per piccoli viaggi fuori città, l'outerwear diventa il protagonista indiscusso del guardaroba di stagione. Le collezioni firmate Pyrenex e Kimonorain offrono soluzioni versatili che coniugano praticità e stile contemporaneo, ponendo il focus su leggerezza e dettagli tecnici.

Tra i pezzi di punta spiccano piumini leggeri e impermeabili essenziali, perfetti per il layering e per rispondere alle variabili esigenze climatiche della primavera e della mezza stagione. Pyrenex propone varianti pensate per accompagnare ogni tipo di partenza senza sacrificare l'eleganza, attraverso capi dal design moderno che si adattano facilmente sia al look sportivo sia a quello più ricercato.

Particolare attenzione è rivolta ai dettagli tecnici: l'impermeabilità, i tessuti antivento e l'imbottitura in piuma 100% riciclata francese della selezione Pyrenex garantiscono comfort e responsabilità nei confronti dell'ambiente. Tra i best seller della stagione spicca Orite Greenlily, un piumino chiuso con bottoni a pressione pensato per essere indossato sia da solo quando le temperature sono miti sia abbinato a un cappotto nei giorni più freddi.

Il Orite black smanicato si distingue invece per il suo tessuto tecnico ultra leggero Toray: idrorepellente, traspirante e antivento, offre piena libertà di movimento e una protezione efficace dagli agenti atmosferici. Ideale per chi non vuole rinunciare alla comodità nemmeno durante le avventure outdoor.

Tra le proposte più interessanti si inserisce anche il Pyrite brown ocher, uno windbreaker interamente impermeabile che unisce praticità e femminilità in un capo dalla linea leggera, dotato di cappuccio con visiera integrata e cuciture termosaldate per protezione ottimale contro il vento e la pioggia.

La filosofia alla base di questa selezione è chiara: funzionalità senza compromessi nello stile. Sapere di poter contare su capi affidabili, ben costruiti e al passo con i trend, permette di affrontare ogni partenza con sicurezza, scegliendo il comfort senza mai rinunciare all'eleganza.