CPRN lancia la collezione outdoor di lusso CARLOS: comfort e artigianalità al Salone del Mobile 2026

CPRN presenta la nuova collezione di arredi outdoor CARLOS in occasione del Salone del Mobile 2026, portando una ventata di eleganza e artigianalità nel mondo degli spazi esterni. La linea si distingue per il connubio tra materiali pregiati, design sofisticato e attenzione al comfort, con una proposta che include lettini, sedute e divani imbottiti pensati per trasformare giardini, terrazze e ambienti open air in veri e propri salotti di classe.





Il cuore della collezione è rappresentato dall'uso sapiente del legno di mogano, lavorato a mano e abbinato a tessuti tecnici di alta qualità adattati alle esigenze degli spazi esterni. I toni naturali e raffinati della palette cromatica, uniti a linee morbide e solo apparentemente essenziali, conferiscono ai prodotti un'allure contemporanea, capace di superare le mode stagionali mantenendo un'identità senza tempo.





Gli arredi CARLOS sorprendono per la loro progettazione complessa ma dall'estetica essenziale. Le proporzioni equilibrate, le forme avvolgenti e la cura sartoriale dei dettagli garantiscono una durata nel tempo e un comfort superiore. Ogni pezzo è pensato per integrarsi armoniosamente in ambienti esclusivi come giardini, terrazze e spazi a bordo piscina, offrendo soluzioni modulari che invitano alla convivialità e al relax.





Tra le novità spicca "un sistema di sedute modulari che si apre verso il paesaggio, disegnando un'area lounge dall'eleganza rilassata. Le linee morbide e continue dei volumi imbottiti si intrecciano con la struttura in legno, leggera e architettonica, che ne definisce il perimetro con ritmo e trasparenza". Il divano modulare CARLOS, con rivestimento in tessuto per esterni e una struttura in legno raffinata, si propone come elemento versatile adatto sia a spazi esterni sia interni.





Anche le poltroncine della collezione esprimono la stessa filosofia: "Le forme, solo apparentemente semplici, celano una complessità progettuale pensata per garantire comfort e durabilità. I moduli curvi invitano a una convivialità fluida, mentre i cuscini, decorativi e informali, introducono un gioco raffinato di texture e cromie".





La collezione CARLOS enfatizza l'incontro tra lusso discreto, ricerca progettuale e materiali di qualità. Il risultato è un insieme di arredi pensati per chi desidera vivere lo spazio esterno con la stessa eleganza degli interni, senza rinunciare a praticità e durabilità.





Con la nuova collezione, CPRN conferma la propria interpretazione dell'outdoor design: un equilibrio perfetto tra estetica, funzionalità e maestria artigianale, al servizio di clienti che cercano unicità e stile senza tempo.