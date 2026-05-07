Balestra protagonista a FORMA 2026: creatività e unicità al centro del talk

Balestra partecipa alla seconda edizione di FORMA a Roma: Sofia Bertolli Balestra e Pablo Patané discutono il valore della creatività e dell'essere unici.

Balestra conferma la sua presenza alla seconda edizione di FORMA, l'evento dedicato all'innovazione creativa in programma a Roma l'8 e 9 maggio 2026. Il celebre brand sarà tra i protagonisti della manifestazione, portando sul palco la sua visione distintiva del fashion system italiano.

Domani, 8 maggio, Sofia Bertolli Balestra, Creative Director del marchio, sarà al centro di un atteso talk insieme allo stylist Pablo Patané. La conversazione, intitolata Balestra: L'unicità che continua, sarà un'occasione per esplorare il valore della creatività come espressione autentica del proprio tempo e la capacità di trasformare l'essere controcorrente in una cifra stilistica personale.

Il valore della creatività come espressione autentica e l'importanza di distinguersi in un panorama sempre più uniforme sono i temi chiave di questo appuntamento, che pone l'accento sulla necessità di rimanere fedeli alla propria identità anche in contesti internazionali. Attraverso il dialogo tra Bertolli Balestra e Patané emerge una riflessione sulla moda come linguaggio capace di raccontare l'unicità, sottolineando l'eredità di Balestra capace di rinnovarsi senza mai abbandonare la propria essenza.

La presenza di Balestra a FORMA conferma il ruolo del brand come punto di riferimento per chi cerca autenticità e innovazione, lasciando un segno indelebile nella storia della creatività italiana.